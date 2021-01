Fiasko i Innsbruck for Granerud. Merket at noe var galt allerede før han forlot hoppkanten

Det klaffet hverken i sporet eller i luften for Halvor Egner Granerud i Bergiselbakken.

Den norske stjernen ledet hoppuka sammenlagt før søndagens renn i Innsbruck, men måtte gi fra seg ledelsen da han endte på en svært skuffende 15. plass.

Rennet ble ødelagt for Granerud allerede i første omgang da han landet på kun 116,5 meter.

Nordmannen hoppet seg riktignok opp i finaleomgangen, men ligger nå på 3. plass i sammendraget i hoppuka - 20,6 poeng bak den polske lederen Kamil Stoch.

Dårligst fart

Det var flere faktorer som spilte inn i søndagens renn og allerede før han forlot hoppkanten kjente Granerud at ikke alt var som det skulle.

Resultatlistene viser at nordmannen i begge omgangene med 86,1 og 86,7 km/t hadde dårligst fart av samtlige hoppere som tok seg til finaleomgangen.

Flere la merke til de lave tallene for Granerud - også landslagsledelsen.

Landslagstrener Alexander Stöckl bekrefter til Nettavisen at Granerud kjente at han det ikke stemte helt i ovarennet.

Stöckl forklarer at det trolig skyldes sporet i Bergiselbakken og måten Granerud kjører ovarennet på.

- Det er et tegn på at han kjører slik at han treffer sideveggene mer enn vanlig.

- Sideveggene i sporet lager litt mer friksjon. Så en liten feil som Halvor gjør fører til et større utslag i Innsbruck enn hva det gjør i andre bakker, sier Stöckl til Nettavisen.

Selv forteller Granerud i et intervju publisert av Hopplandslaget på Twitter at han kjente at det stoppet opp.

- Det er et eller annet oppe i sporet der som jeg setter meg fast i. Jeg kjenner det også, at det stopper, sier Granerud.

Tunge forhold

Landslagstrener Stöckl mener imidlertid at Granerud uavhengig av den dårlige farten hoppet godt nok til å kunne vinne.

Problemet var imidlertid at forholdene ble for tunge for nordmannen, mens blant andre vinneren Kamil Stoch opplevde det motsatte.

- Når det er motvind ut hoppet og helt dødt nede i bakken, da er man sjanseløs i Innsbruck. Det har vi sett på flere hoppere i mange år. Det er alltid den bakken som skiller mest og som kan drepe mulighetene for en som er med i teten, forteller Stöckl.

Norges landslagstrener vil imidlertid ikke skylde på noen og mener at søndagens nedtur kun skyldes uflaks.

- Det er derfor det er såpass skuffende. Man føler at han og alle rundt har gjort alt man kan for at dette skal gå bra, men så blir man slått av en bakke og forholdene som er i den bakken. Det er veldig kjipt, sier en tydelig skuffet Stöckl.

Skuffet var også hovedpersonen selv.

- Det er en skikkelig drittdag, sier Granerud.

Må slå erfaren Stoch

Nå gjenstår kun det fjerde og avgjørende rennet i Bischofshofen av årets hoppuke.

Granerud har lenge vært den store favoritten, men polske Stoch ligger nå svært godt an til å kunne sikre seg sin tredje sammenlagtseier i hoppuka.

Stöckl mener erfaringen til den polske superstjernen taler til hans fordel, men at han er sikker på at Granerud vil kunne gi ham kamp.

- Halvor er veldig skuffet i dag og kanskje litt i morgen. Han skal ta seg en god løpetur for å lufte seg litt. Så er han klar til Bischofshofen, sier Stöckl.

Det skal først arrangeres kvalifisering i Bischofshofen tirsdag, før det avgjørende rennet onsdag.

