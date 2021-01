Fiaskostafett for Norge etter to strafferunder og 15 ekstraskudd

Flere bomskudd på de to første etappene og to strafferunder for Tiril Eckhoff ødela for Norge i kvinnestafetten i skiskyting lørdag. De norske ble nummer sju.

Norge var foran stafetten en av favorittene, men klarte ikke å innfri. Hadde Eckhoff gjort en kjapp og feilfri ståendeskyting på tredje etappe, kunne det blitt spennende med Marte Olsbu Røiseland på sisteetappen. Men Eckhoff, som vant sprinten torsdag, sprakk fullstendig og måtte ut i to strafferunder. Dermed var Norges seiersmuligheter spolerte, og Røiseland ble sendt ut to minutter og 18 sekunder bak ledende Hviterussland foran den siste etappen. – Det er kjipt å prestere så dårlig. Jeg er skuffet på mine egne vegne. Jeg går for hardt inn til den stående skytingen. Det er drit kjipt med tanke på at vi er et lag og at vi ikke får det til i dag, var Eckhoffs dom etter stafetten. Røiseland måtte bruke tre ekstraskudd på stående etter å ha skutt fullt hus på liggende. Dermed ble det en skuffende 7.-plass for Norge med to strafferunder og 15 ekstraskudd. Det var flest av alle deltakerland. Vant gjorde Tyskland. Franziska Preuss kom inn samtidig med hviterussiske Jelena Krutsjinkina til den siste skytingen. Preuss skjøt fullt hus og avgjorde på mesterlig vis, mens Krutsjinkina bommet to ganger. Hun klarte likevel å ta Hviterussland til en meget imponerende 2.-plass. Begynte med bom Ingrid Landmark Tandrevold, som fikk hjerteflimmer på torsdagens sprint og måtte bryte, åpnet med tre bom på liggende. Heldigvis klarte hun å treffe på ekstraskuddene og unngå strafferunde, men Norge var nesten minuttet bak etter liggende skyting. På stående skyting skjøt hun fullt hus, og sendte Ida Lien ut 40,8 sekunder bak Italia. Hun bommet én på liggende skyting og to ekstraskudd, men unngikk så vidt strafferunde. Etter tre skytinger var Norge ett minutt og tre sekunder bak svenske Linn Persson. Nye bomskudd På stående ble det to ekstraskudd på Lien, men heller ikke denne gangen ble det strafferunde. Ett og et halvt minutt var det opp til franske Anaïs Chevalier-Bouchet etter fire skytinger. Lien sendte Tiril Eckhoff ut ett minutt og 20 sekunder bak Frankrike etter halvgått løp. I teten lå da Justine Braisaz-Bouchet, Elvira Öberg og hviterussiske Hanna Sola. – Hva skal man si, jeg er ikke veldig fornøyd. Tre ekstraskudd på en blink på liggende og to ekstra på stå er ikke bra nok. Jeg synes det er skikkelig kjedelig. Jeg kjente nok litt på presset, ja. Jeg vet ikke hva som skjer, sa hun til NRK. Bom, bom og bom Eckhoff måtte ty til ett ekstraskudd på liggende skyting og brukte unormalt lang tid på standplass. Det var like langt opp til teten etter den femte av åtte skytinger som til veksling. Fossum-løperen bommet og bommet på stående, og måtte ut i to strafferunder, under gode forhold. Dermed var Norge godt over to minutter bak Sola fra Hviterussland etter seks av åtte skytinger. Røiseland startet med fem treff på liggende og var nummer åtte etter den nest siste skytingen. (©NTB) Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe Skiskyting

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening Send inn din mening her