Fifa-anbefaling: Kontraktene varer til sesongen er over

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) anbefaler at spillerkontrakter som normalt løper ut i juni skal vare til fotballsesongen er over.

En arbeidsgruppe ledet av Fifa-visepresident Vittorio Montagliani har sett på noen av de juridiske flokene viruspandemien har ført med seg for fotballen, og har kommet til løsninger. Den viktigste er at spillere på utløpende kontrakt fortsatt skal være tilknyttet nåværende klubb til sesongen er avsluttet.

Det opplyses på forbundets nettsted etter at styret tirsdag ga sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag.

– Selv om våre retningslinjer ikke løser alle problemer, bør de bidra til å gi klarhet og stabilitet. Vi håper dette blir et positivt eksempel på hvordan fotballen kan stå sammen i disse utfordrende tider, sier Fifa-president Gianni Infantino.

Spillerkontrakter løper vanligvis ut når sesongen er over, og i mange land er sluttdato 30. juni.

Venter at det følges

– Siden fotballen ligger stille i de fleste land er det åpenbart at sesongen ikke slutter når vi trodde den ville gjøre det. Derfor foreslår vi at kontraktene forlenges til sesongen faktisk er over. Dette vil være i tråd med den opprinnelige intensjonen da kontrakten ble signert og tar også vare på sportslig integritet og stabilitet, skriver Fifa.

– Tilsvarende prinsipp brukes for kontrakter som skulle starte for neste sesong. De utsettes til sesongen faktisk starter.

Forbundet «håper og venter» at retningslinjene vil bli fulgt verden over.

Fleksible vinduer

Fifa gjør det også klart at man vil være fleksibel ved tilpassing av overgangsvinduer.

– Også her er det nødvendig å tilpasse oss de faktiske omstendighetene. Fifa kommer til å være fleksibel og tillate flytting av overgangsvinduer slik at de er åpne mellom slutten av den gamle sesongen og starten på den nye, skriver Fifa og legger til at man ønsker en viss grad av koordinering.

Det er også utarbeidet noen tommelfingerregler for situasjoner der kontrakter i arbeidsforhold ikke kan oppfylles på grunn av pandemiens økonomiske konsekvenser.

– Fifa oppfordrer sterkt klubber og spillere til å jobbe sammen for å finne løsninger i perioden hvor det ikke spilles fotball, skriver forbundet og peker på statlige støtteordninger, forsikringsordninger, lønnskutt og lønnsutsettelse som alternativer til permittering eller oppsigelse.

(©NTB)