FIFA: Bruk fornuft ved Floyd-markeringer

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ber nasjonale forbund om å la fornuften råde når spillere vil markere dødsfallet til George Floyd.

Flere spillere i tysk fotball, blant andre Borussia Dortmunds Jadon Sancho, har markert sin avsky overfor pågripelsen av avdøde George Floyd. Floyd døde etter at politiet pågrep ham i Minneapolis 25. mai.

Sancho ga sin støtte til Floyd med å ta av seg drakta for å vise en T-skjorte med «Justice for George Floyd». Han fikk gult kort for episoden, noe som er i tråd med spillerreglene.

Søndag gikk Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram ned på kne, mens Schalkes Weston McKennige bar et armbind med «Justice for George»

Det tyske fotballforbundet har sagt at de vurderer å straffe spillere etter flere demonstrasjoner denne helgen.

Fifa sier til sine medlemmer at de derimot må bruke sunn fornuft i vurderingen om de skal straffe spillere som markerer sitt syn under kamper.

– Fifa har full forståelse for dybden av følelsene og bekymringene som mange fotballspillere har uttrykt etter de tragiske omstendighetene i George Floyd-saken, heter det i en uttalelse fra Fifa til AP.

Enhver markering på fotballbanene som ikke er godkjent av arrangørene, er ifølge Fifas regler forbudt.

(©NTB)