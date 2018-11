FIFA etterforsker Manchester City og dansk klubb

Det internasjonale fotballforbundt (FIFA) har valgt å se nærmere på en avtale mellom Manchester City og danske Nordsjælland.

Avtalen ble inngått i 2016 og gjorde det mulig for Premier League-klubben å hente afrikanske spillere gratis fra Nordsjælland gjennom det afrikanske akademiet Right to Dream. Det melder deriblant VG og danske Politiken.

I januar 2016 ble Nordsjælland kjøpt opp av akademiet i Ghana. Etter at Right to Dream overtok klubben, ble avtalen med Manchester City inngått.

Avtalen ga Nordsjælland førsterett på spillere fra akademiet ved fylte 18 år, mens Premier League-klubben kunne hente spillerne med akademibakgrunn gratis fra Nordsjælland innen overgangsvinduet etter fylte 21 år.

Videre var City sikret 25 prosent av Nordsjællands salgsinntekter hvis en afrikansk akademispiller ble solgt til en annen klubb. Samtidig donerer Premier League-klubben rundt 9,3 millioner norske kroner til akademiet i Ghana.

I 2015 forbød FIFA tredjeparter å eie fotballspillere. Tidligere har saker om tredjeparters innblanding ført til bøter og i enkelte grove tilfeller også sportslige straffer.

Overfor den britiske avisen The Times bekrefter en talsmann for FIFA at forbundet undersøker saken nærmere.

Avtalen mellom Nordsjælland, Right to Dream og Manchester City ble kjent gjennom dokumenter fra Football Leaks, som den siste tiden har publisert flere kontroversielle dokumenter fra fotballverdenen.

Norske Ulrik Yttergård Jensen og Mathias Rasmussen spiller for den danske klubben.

