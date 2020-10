Fifa har bestemt seg om Sander Svendsens Brann-overgang

Det har vært mye fram og tilbake, men endelig kan Sander Svendsen og Brann puste lettet ut. Nå snakkes det om ny «verdensrekord» i å levere papirene i siste liten.

Like før overgangsfristen løp ut på Deadline Day kunne Nettavisen avsløre at Sander Svendsen hadde blitt enig med Brann om en overgang fra danske OB.

23-åringen satt sitt navnetrekk på en avtale med Brann kort tid før midnatt mandag. Brann og sportsdirektør Rune Soltvedt skal deretter ha sendt inn de nødvendige papirene til NFF med få sekunder igjen av overgangsvinduet.

NFF måtte deretter sende dokumentasjonen videre inn til FIFA for endelig godkjenning.

Les også: Full forvirring rundt Svendsen: Brann-overgang kan gå i vasken

Spørsmålet var om FIFA fikk papirene i tide fra NFF til å kunne godkjenne avtalen, det fikk Nettavisen bekreftet av fagansvarlig for overganger i NFF, Kristian Skjennum, tirsdag.

Godkjenner avtalen

Nå har FIFA tatt en avgjørelse.

Brann bekrefter på sin nettside torsdag formiddag at avtalen har gått i boks og at det internasjonale forbundet har godkjent avtalen.

- Det var ekstremt hektisk på slutten der. Jeg spurtet rundt på Stadion mellom kontoret mitt og kopimaskinen, men vi leverte alt i tide. Dette er en internasjonal overgang og da må papirene også inn i systemet til FIFA, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt til klubbens nettside.

Ett sekund før fristen

Fra NFFs side hevdes det at Brann satte ny «verdensrekord» i å levere papirene i siste liten, skriver bergensklubben på sin nettside. De nødvendige papirene skal ha blitt lastet opp hos Fifa ett sekund før fristen gikk ut, skriver klubben videre.

- Jeg har aldri vært med å sette verdensrekord før, så det var moro. Vi gjorde alt rett med tanke på frister satt for overganger, og det er gledelig at det nå er bekreftet at alt er i orden, sier Soltvedt.

Svendsen selv er glad for at alt nå er i orden.

- Det har vært noen merkelige dager med mye frem og tilbake. Det er deilig å endelig ha fått en avklaring og at alt har gått gjennom. Jeg er nå Brann-spiller og gleder meg til å komme i gang, sier Svendsen til brann.no.

Spurte FIFA om å godkjenne avtalen

Tirsdag bekreftet NFF at de hadde spurt FIFA om å være behjelpelig ovenfor Brann.

- NFF har spurt FIFA om at de kan godkjenne overgangen, slik at Svendsen kan bli Brann-spiller, sa Skjennum til Nettavisen.

Brann og sportssjef Rune Soltvedt uttalte til BA at de hadde et håp om at det skulle gå i orden tirsdag.

- Vi var innenfor fristen, men vi har ikke fått noen bekreftelse fra FIFA, sier han.

Nettavisen fikk opprinnelig informasjon om at overgangen var i orden fra informert hold like før midnatt mandag, og at Svendsen hadde skrevet under for bergenserne.

Deretter kom det ny informasjon om at det var uklart om Brann rakk overgangsfristen.

Etter det Nettavisen fikk opplyst mandag kveld var Brann klare på at de rakk deadlinen, men det hele var fortsatt ikke bekreftet fra noen hold like etter fristen løp ut.

En overgang forutsetter nemlig at papirene blir sendt inn tidsnok og at overgangen blir godkjent av NFF sitt overgangsregister og Fifa.