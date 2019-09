FIFA innfører tak på leieavtaler i fotballen

FIFA har utarbeidet reglene som skal begrense antall spillere en fotballklubb kan leie ut. Nå gjenstår bare det formelle vedtaket på FIFA-rådsmøtet.

Det vil skje under møtet i Shanghai 24. oktober. Det ventes ikke at rådet vil ha noen innvendinger.

Nyhetsbyrået AFP har sett det konfidensielle dokumentet der reglene som skal gjelde for leieavtaler er skissert. Det er meningen at reglene skal gjelde fra neste sesong. I samme dokument settes det også tak på hvor mye en agent kan ta i provisjon for en overgang.

– Vi har truffet en rekke tiltak for å beskytte systemets integritet og hindre at det misbrukes, heter det i en uttalelse fra Det internasjonale fotballforbundet.

Fra neste sesong kan en klubb sende maksimalt åtte spillere på låne- eller leieavtaler til klubber i andre land. Tallet skal reduseres til seks innen sesongen 2022-23. Maksimalt antall spillere som kan leies ut mellom de samme to klubber vil bli tre.

Dette gjelder imidlertid bare spillere som har fylt 21 år, samt yngre spillere som ikke er utviklet i klubben.

I første omgang vil ikke regelen gjelde avtaler mellom klubber i samme land, men FIFA vil gi sine medlemsnasjoner tre års frist med å innføre egne regler i tråd med de internasjonale reglene.

VIl stoppe hamstring

Bakgrunnen for taket på leieavtaler er et ønske om å hindre at enkelte klubber «hamstrer» spillere og at klubber skaffer seg en konkurransefordel ved å låne et stort antall spillere fra en stor klubb man har en samarbeidsavtale med.

– Spilleres utvikling lider når de flyttes fra klubb til klubb uten en klar plan for karrieren. Dagens system for leieavtaler har gjort det mulig for klubber å hamstre spillere som så leies ut til andre klubber, står det i FIFA-dokumentet.

En klubb som Chelsea pleier å ha et stort antall spillere utleid til klubber i andre land, noe som ikke lenger vil være mulig. Monaco har i øyeblikket 18 spillere utleid, hvorav hele sju er i belgiske Cercle Brugge.

Et annet punkt i FIFA-dokumentet, som også ventes å vedtas under rådsmøtet i oktober, gjelder et tak på agentenes prosentsatser ved overganger.

Agentene får mindre

Heretter kan ikke selgende klubb betale mer enn 10 prosent av en mottatt overgangssum i agenthonorar. En agent som representerer en spiller kan ikke få mer enn 3 prosent av spillerens kompensasjon, og maksimalt 3 prosent som representant for kjøpende klubb.

I 2016 fikk Mino Raiola ifølge AFP hele 27 millioner euro for sin rolle i Paul Pogbas overgang fra Juventus til Manchester United for drøyt 100 millioner euro.

Ifølge dokumentet skal endringen redusere agentenes motivasjon til å drive fram overganger for egen økonomisk vinnings skyld. Man vil også begrense summene som forsvinner ut av fotballen.

– Tiltakene vil med sikkerhet ikke falle i god jord hos alle agenter, men vi har diskutert dette i over et år og har oppnådd enighet. Dette er et viktig steg på vei mot å gjøre overganger mer moralsk holdbare, sa en FIFA-talsmann.

