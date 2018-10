FIFA la nye turneringer på vent etter heftige protester

FIFA-president Gianni Infantino ønsker et større klubb-VM og en global nasjonsliga, men møtte sterk motstand på rådsmøtet i Rwanda fredag.

Dermed måtte den mektige lederen av Det internasjonale fotballforbudet nøye seg med å sette ned et arbeidsutvalg for å jobbe videre med forslagene.

Utvalget skal bestå av Infantino selv og presidentene i hvert av de seks kontinentale fotballforbundene.

Særlig UEFA var kritisk til forslaget om et utvidet VM for klubblag og et «mini-VM» for landslag. Det europeiske fotballforbundet mener kalenderen er full nok fra før av.

– Vi må se på alle de sportslige og økonomiske aspektene, sa UEFA-styremedlem Reinhard Grindel, som også er president i Tysklands fotballforbund.

Målet for arbeidsutvalget blir å se hvordan turneringene kan få plass i kalenderen, slik at det kan diskuteres på neste styremøte i FIFA. Det finner sted i Miami i mars.

– Bra at de tok til sunn fornuft, sa UEFA-president Aleksander Ceferin, en av forslagenes største kritikere, etter at avgjørelsen ble utsatt.

Infantino ønsker å gjøre store endringer i VM for klubblag fra 2021. Hans forslag innebærer at mesterskapet avholdes hvert fjerde år og utvides fra sju til 24 lag. 12 av dem skal være fra Europa. I tillegg ønsker Infantino å innføre «Final 8», en turnering bestående av åtte landslag som har kvalifisert seg via en global nasjonsligaturnering.

