Fifa-presidenten: – Ingen kamp er verdt å risikere et liv for

Fifa-president Gianni Infantino insisterer på at ingen kamp må spilles før det er trygt. Samtidig fremhever han at Fifa vil støtte fotballforbundene økonomisk.

Koronapandemien har satt en stopper for nesten all fotball verden over. Per nå spilles det kun ligafotball i Hviterussland, Tadsjikistan, Burundi og Nicaragua.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fremhever at de vil oppfordre samtlige nasjoner og konkurranser til å sette helsen først.

– Jeg kan ikke understreke det nok. Ingen kamp, ingen konkurranse, ingen liga er verdt å risikere et eneste menneskeliv for, sier Fifa-president Gianni Infantino i en videomelding.

Ber om tålmodighet

Når de store fotballigaene i Europa starter opp igjen, er usikkert. Bundesliga kan være i gang igjen allerede i mai, men ligadirektør Christian Seifert ser ikke for seg kamper med publikum før i 2021.

– Det vil være mer enn uansvarlig å tvinge konkurranser til å fortsette før alt er 100 prosent trygt, sier Infantino.

– Hvis vi må vente litt lengre, må vi gjøre det. Det er bedre å vente litt lengre enn å ta en risiko, fortsetter han.

Turkmenistan gjenopptar sesongen 19. april og slutter seg dermed til en svært liten gruppe nasjoner der det spilles fotball midt i koronakrisen.

Økonomisk støtte

Infantino opplyser om at nasjonale fotballforbund som sliter økonomisk på grunn av koronapandemien, vil motta hjelp fra Fifa.

– Vi er i en veldig sterk økonomisk posisjon, men våre midler er ikke Fifas penger. Det er fotballens penger. Så når fotball sliter, må vi vurdere hva vi kan gjøre for å hjelpe. Det er vårt ansvar og vår plikt, sier presidenten.

Fifa jobber nå med å finne gode måter å støtte rammede forbund.

Deriblant vil de 211 medlemsnasjonene få en forskuddsbetaling fra Forward-programmet så fort de nødvendige godkjennelsene er på plass. Programmet har en ramme på 19 milliarder kroner og er ment for å promotere fotball verden over.

NFF misfornøyd med norsk krisepakke

Tirsdag presenterte Lotteri- og stiftelsestilsynet retningslinjene for å søke om midler fra regjeringens krisepakke på rundt 700 millioner kroner til idretten og frivilligheten.

Norges Fotballforbund (NFF) har reagert på at tapte sponsor- og kioskinntekter ikke dekkes.

– Dette er ikke slik NFF og andre i idretten oppfattet intensjonen med krisepakken. For våre klubber er disse to punktene en uløselig og naturlig del av helheten i et arrangement og viktige inntektskilder som definitivt er med på å finansiere frivilligheten og driften av våre klubber. Det samme gjelder for de fleste andre særforbund og klubber i Idretts-Norge, sa NFF-president Terje Svendsen i en pressemelding onsdag.

