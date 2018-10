FIFA-presidenten vil tjuvstarte VM-utvidelsen

Det er for lengst vedtatt at fotball-VM i 2026 skal utvides fra 32 til 48 lag. Nå jobber FIFA på spreng for å framskynde planene og få det på plass i 2022.

Utvidelsen av antall VM-deltakere har vært et hjertebarn for FIFA-president Gianni Infantino. Han ser gjerne at den blir en realitet allerede om fire år.

– Vi er i gang med å se på det. Hvis det er mulig, så hvorfor ikke? sier Infantino.

Qatar ble tildelt 2022-VM for åtte år siden. Da var planen at mesterskapet skulle bestå av 32 lag. En utvidelse vil ifølge Infantino kreve at andre land i nærheten av Qatar blir med som verter.

– Vi må se om det lar seg gjøre. Vi snakker i øyeblikket med våres venner i Qatar og med andre venner i regionen for å se om det er mulig å få til, sier FIFA-presidenten.

– Klarer vi det ikke, har vi i det minste prøvd. Vi prøver fordi vi alltid er nødt til å gjøre ting på en bedre måte.

Qatar er ikke på godfot med flere av sine naboland i Midtøsten. Det har ført til diplomatiske sanksjoner fra en rekke land, deriblant Saudi-Arabia og Egypt.

VM i 2026, der utvidelsen til 48 lag er vedtatt og garantert, skal holdes i USA, Canada og Mexico.

