FIFA-utvalg foreslår innstramming av muligheten for leieavtaler

Utvalget som på oppdrag fra FIFA har gått gjennom overgangssystemet foreslår som ventet å begrense antall leieavtaler en klubb kan inngå hver sesong.

For noen uker siden ble det kjent at utvalget ventelig ville ha det som ett av flere forslag til FIFA-styret. Etter mandagens avsluttende utvalgsmøte i London har Det internasjonale fotballforbundet offentliggjort anbefalingene.

Særlig de rikeste klubbene signerer et stort antall spillere og leier så ut mange av dem for å utvikles i andre klubber inntil de eventuelt blir gode nok for eierklubben. FIFA sier at man vil regulere leieavtaler slik at de «fremmer utvikling, ikke kommersiell utnyttelse».

– Antall leieavtaler en klubb inngår per sesong vil bli begrenset, og videreutleie av utleide spillere vil bli forbudt, heter det i en uttalelse fra FIFA.

Det er tidligere antydet at klubber kan bli begrenset til å leie ut maksimalt 6-8 spillere per sesong. Forrige sesong hadde Chelsea for eksempel 38 spillere utleid til andre klubber, mens Juventus denne sesongen har leid ut minst 25 spillere.

Utvalget som har sett på overgangssystemet omfatter representanter for klubbforeningene, de nasjonale ligaene, spillerforeningen FIFPro, nasjonale forbund og FIFA-representanter.

Blant de andre forslagene er påbud om at hvert land skal ha et elektronisk overgangssystem, strengere regler for agenter (gjeninnføring av lisenskrav), styrking av ordningen med solidaritetsutbetalinger og innføring av et avregningskontor (clearing hose) som skal håndtere overgangspenger og sørge for at alle utbetalinger registreres og havner der de skal.

– Vi satte alle sammen ved bordet, og alle nøkkelpersoner i industrien har forstått at vi må gjøre noe, sier FIFA-president Gianni Infantino.

– Dette er et viktig første steg mot større transparens.

FIFA-rådet skal ta stilling til forslagene under sitt møte i Rwandas hovedstad Kigali 26. oktober. Om de godkjennes, vil dokumentet ifølge FIFA-pressemeldingen danne grunnlag for videre forhandlinger med involverte parter før de nye reglene settes i verk.

(©NTB)

