Fifa vil bruke «fotballens kraft» for å bekjempe koronaviruset

Fifa-president Gianni Infantino oppfordret mandag myndighetene til å bruke «fotballens kraft» til å forsterke viktige budskap i kampen mot koronaviruset.

Presidenten i Det internasjonale fotballforbundet lover samtidig at hans eget forbund skal samarbeide med Verdens helseorganisasjon om konkrete tiltak.

– Jeg anbefaler sterkt at også dere på deres nivå bruker kraften som ligger i fotballen til å sende ut og spre disse nøkkelbudskapene, skriver Infantino i et brev til Fifas medlemsland.

– Det viktigste av alt er at fotballens ledere iverksetter alle de tiltakene som nødvendige for å forhindre at viruset sprer seg videre i samfunnet, fortsetter han.

Fifa-presidenten opplyser videre at hans eget forbund i samarbeid med Verdens helseorganisasjon vil iverksette informasjonskampanjer fokusert på praktiske grep for å forhindre spredningen av koronaviruset.

(©NTB)