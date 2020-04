Fifas medisinske sjef vil forlenge fotballpause: – Det er snakk om liv og død

Det internasjonale fotballforbundets medisinske sjef ser ingen muligheter for å gjenoppta fotballen med det aller første.

Belgieren Michel D'Hooghe er dermed på kollisjonskurs med store europeiske toppligaer som håper å gjenoppta treninger i mai og kampaktiviteten i juni.

Premier League-ledelsen er blant dem som håper å være i gang i igjen bak lukkede dører i første halvdel av juni. Samtidig kom franske myndigheter tirsdag med nye retningslinjer som tilsier at sesongen må avblåses.

I et intervju med Sky Sports er Fifa-toppen D'Hooghe klar på at det er altfor tidlig å tillate fotballspillere å komme i kontakt med hverandre.

Ikke klar

– Verden er ikke klar for fotballkamper. Jeg håper dette endrer seg raskt, og det sier jeg helt ærlig. Det må imidlertid mer tålmodighet til, sier han til TV-kanalen.

– Hvis det er ett eneste øyeblikk og én anledning der høyeste prioritet skal gis til helse og medisin, er det dette. Dette handler ikke om penger, men om liv eller død. Derfor ber jeg alle om å være veldig, veldig forsiktige før de starter opp turneringene igjen, fortsetter belgieren.

Han påpeker videre at det hviler et «fryktelig ansvar» på dem som nå skal beslutte om fotballen skal gjenopptas. D'Hooghe har klare motforestillinger når det snakkes om at hensynet til smittevern kan ivaretas samtidig som kamper spilles.

– Du kan ikke spille Premier League-kamper når spillerne skal oppholde seg to meter fra hverandre, sier Fifa-toppen.

– Fotballspillere er sammen på banen, i garderoben og i dusjen, og da har jeg ikke nevnt publikum. Du kan gjerne si at du skal spille for tomme tribuner, med grupper med fans vil likevel møtes for å se kamper, legger han til.

Gult kort for spytting

D'Hooghe mener derfor at helt grunnleggende forutsetninger ikke er oppfylt med tanke på å gi grønt lys for fotball igjen i mange land.

Han avviser blankt at det å spille med ansiktsmaske kan gi åpning for å fravike reglene rundt sosial distansering.

Fifa-toppen ser heller ikke bort fra fotballreglene må endres slik at det kan deles ut gule kort til spillere som spytter på banen når ballen omsider ruller igjen.

Det handler om at spytt kan være en stor kilde til smittespredning.

(©NTB)