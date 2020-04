Fifpro varsler om angst og depresjon blant fotballspillere

Spillerforeningen Fifpro, som organiserer 65.000 fotballspillere i 65 land, er bekymret for spillernes mentale helse under koronaviruspandemien.

Fagforeningen har registrert en klar økning av spillere som melder om problemer med angst og depresjon. Sosial isolering, atskillelse fra lagkamerater, uvisshet om når det blir kamper igjen, økonomisk usikkerhet og bekymring for sportens framtid nevnes som medvirkende årsaker.

Fifpro har gjennomført en undersøkelse blant 1602 profesjonelle spillere i Australia, Belgia, Botswana, Danmark, England, Finland, Frankrike, Irland, Malta, Nederland, New Zealand, Norge, Skottland, Sveits, Sør-Afrika og USA. 22 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene meldte om symptomer som forbindes med depresjon, mens 18 prosent av kvinnene og 16 prosent av mennene har hatt angstsymptomer.

Tallene er omtrent dobbelt så høye som forrige gang tilsvarende undersøkelse ble gjennomført. Det var i desember og januar, før virusutbruddet, men den gang ble bare 307 spillere spurt, så tallene er ikke innenfor reglene for statistisk signifikans.

Heller en psykolog

Uansett oppfordrer Fifpro klubbene til å ta situasjonen på alvor og gi sine spillere mulighet til å få hjelp for mentale problemer.

– Om en klubb må avgjøre om den skal skaffe en tredje høyreback eller forsterke helseteamet med en klinisk psykolog, bør valget være åpenbart. Dette er viktig, sier Fifpros medisinske sjef Vincent Gouttebarge til nyhetsbyrået AP.

– Vi har nå tilstrekkelige objektive data til å vise at mental helse er like viktig som fysisk helse. Klubbene må ha på plass et apparat som kan ta seg av det.

Naturlig utfall

Gouttebarge er ikke overrasket over økningen i andelen spillere som sier at de sliter psykisk.

– Situasjonen spillerne befinner seg i gjør det naturlig at det blir flere symptomer på mentale problemer. Usikkerheten knyttet til når man kan begynne å spille kamper igjen og hele fotballindustriens framtid spiller åpenbart også en rolle, sier han.

Fifpro er også bekymret for slitasjen spillerne vil bli utsatt for, både fysisk og mentalt, når turneringene starter opp igjen. Da vil det ventelig bli svært tett kampprogram for å ta igjen det tapte og avslutte turneringene så raskt som mulig. Deretter blir det kortere pause før neste sesong.

– Vi frykter at det kan bli svært mange kamper på kort tid og liten tid til å hente seg inn mellom kampene, sier Gouttebarge.

