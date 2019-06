Fikk Hope Solo til å ødelegge hanskene før OL-kamp mot Sverige: - Det er usportslig

Den amerikanske stjernekeeperen sier de ødela hanskene hennes med vilje i forkant av OL-kvartfinalen mot Sverige i 2016. Det får flere av de norske VM-spillerne til å riste på hodet.

NICE (Nettavisen): Norges kvartfinaleskjebne kan lørdag risikere å bli avgjort på straffesparkkonkurranse når Australia venter på motsatt banehalvdel.

Tidligere har straffekonkurranser i mesterskap på kvinnesiden blitt av den svært dramatiske sorten, men det skal mye til for å toppe scenene som utspilte seg da storfavoritt USA måtte ut i straffesparkkonkurranse mot Sverige i OL-kvartfinalen i 2016.

Tidligere USA-keeper Hope Solo hadde gode minner fra straffekonk etter at hun året før var en sterk bidragsyter til at Tyskland ble slått, etter at hun psyket ut de tyske spillerne.

Ifølge Solo hadde det amerikanske støtteapparatet fått med seg at de tyske straffeskytterne ble mer nervøse jo lenger de ventet, og de dro det dermed ennå lenger.

Det hele endte med at Sveriges Lisa Dahlkvist i OL-kvartfinalen måtte stå svært lenge for å ta sitt avgjørende spark på ballen ettersom Solo plutselig gikk ut for å bytte hansker.

Nettopp dét var ikke tilfeldig, ifølge veteranen som nå er i Frankrike som ekspertkommentator.

- Målvaktstreneren og hovedtrener Jill Ellis tok mine hansker og ødela dem før kampen, om jeg skulle behøve å bytte dem. Er det noe feil på utstyret, er det lov å bytte det. Jeg kjente meg ikke komfortabel med det og ville ikke gjøre det. Jeg var en veldig erfaren målvakt og skulle stolt på mine instinkter, men trenerne fikk meg til å gjøre det og jeg har angret siden, avslører hun blant annet til Aftonbladet og legger til at hun skjemmes den dag i dag.

Dahlkvist var imidlertid sikker fra ellevemetersmerket da hun først fikk sjansen, og sendte USA ut av OL på overraskende vis.

Like etter var også landslagskarrieren til Solo over, etter at hun blant annet beskyldte de svenske spillerne for å være «en gjeng med feiginger» etter kampen.

SKJEMMES: Solo sier at hun den dag i dag angrer på det som skjedde under straffesparkkonkurransen i 2016. Foto: Franck Fife (AFP)

Thorisdottir: - Juks



Det er imidlertid første gang den nå 37 år gamle veteranen snakker ut om hva som faktisk skjedde under straffesparkkonkurransen i Rio, og grepet om å ødelegge hanskene med vilje får Norges midtstopperstjerne Maria Thorisdottir til å riste på hodet.

- Jeg tenker at hvis de skal jukse seg til seier, så har de tapt, er hennes klokkeklare melding når Nettavisen forteller om situasjonen fra 2016.

- For du ser det som juks, ikke kynisme?

-Nei, jeg synes ikke det der er noe kynisme. Det er «fair enough» hvis du har hansker som funker og de blir ødelagt i kamp, men hvis du gjør det der med vilje ser jeg ikke poenget. Da har du tapt i mine øyne, sier hun.

JUKS: Maria Thorisdottir er ikke nevneverdig imponert over Solo og det amerikanske støtteapparatets valg om å ødelegge hanskene i forkant av en straffesparkkonkurranse. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Norges keeper Ingrid Hjelmseth husker situasjonen fra 2016 godt, men ville ikke gjort det samme selv.

- For det første er det dumt å spille med ødelagte hansker kampen igjennom for kanskje å kunne bytte dem når kampen er over. Det er litt usportslig, kan man si, sier hun.

I dette mesterskapet har imidlertid straffeskytterne måttet stå å vente forholdsvis lenge ettersom dommerne slår hardt ned på om keeperen beveger seg for tidlig ut fra streken, eller om utespillerne beveger seg inn i sekstenmeteren for tidlig.

Det har endt med at flere straffespark i Frankrike-VM har blitt om igjen etter at VAR har sett at keeperne har foten noen små centimetere foran målstreken.

- Slik det har sett ut nå, tror jeg keeperen lett rekker å bytte hansker så lang tid dommeren bruker på å få fortalt keeperen at de kan få gult kort, så dette fikser dommeren på egenhånd, sier Hjelmseth.

- Synes du det tar i overkant lang tid?

- Ja, jeg synes det. Vi vet i utgangspunktet om regelen om at keeperen får gult kort om hun beveger seg fra streken, så det er egentlig ikke noe behov for at dommerne skal presisere og fortelle det ved hver straffe. Samtidig står jo jeg i mål, så for meg er det bare en fordel, sier keeperveteranen.

USPORTSLIG: Norges keeper Ingrid Hjelmseth mener det amerikanske grepet er usportslig. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Herlovsen lærte en taktikk i Kina

Om det skulle bli straffekonkurranse i lørdagens kamp mot Australia, vil Isabell Herlovsen etter alle solemerker være én av Norges fem første skyttere.

Hun fikk ansvar også mot Sør-Korea da hun satte inn 2-0 i siste kamp i gruppespillet. Hun mener Hope Solos grep er å dra det litt langt, og påpeker at hun selv forsøker å snu psykologien når keepere gjør sine bevegelser på streken før et straffespark skal tas.

Det knepet plukket hun opp mens hun spilte i kinesiske Jiangsu FC.

- Jeg lærte en ting i Kina da jeg spilte der. Da de skulle ta straffespark kunne de stå i opptil et halvt minutt etter at dommeren hadde blåst. Keeperen er veldig mye i bevegelse, men i det keeperen stoppet sin bevegelse så skjøt de, og da var det keeperen som kom litt på etterskudd, sier hun.

Det er noe hun brukte i kampen mot Sør-Korea. Veteranens straffe var ikke den aller beste, men til tross for at Sør-Koreas keeper Min-Jung Kim fikk en hånd på ballen, maktet hun ikke å holde den ute.

- Jeg sto kanskje ikke i et halvt minutt, men man ser kanskje at jeg ikke skjøt med en gang. Det er noe jeg lærte der borte og gjør at jeg kanskje får litt overtaket på keeperen.

STRAFFESKYTTER: Isabell Herlovsen vil sannsynligvis få muligheten om det blir straffesparkkonkurranse mot Australia. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Lørdag klokken 21.00 skal Norges videre VM-skjebne avgjøres når Australia venter på motsatt halvdel på mektige Allianz Riviera.

Mye av oppladningen til kampen har handlet om Sam Kerr. Den australske spissen scoret ikke færre enn fire ganger da Australia slo Jamaica 4-1 i den siste gruppespillkampen, og Martin Sjögren forberedte sine spillere på Kerrs luftstyrke ved å pepre sine forsvarsspillere med innlegg på fredagens trening.

Stine Hovland hadde fredag inntatt rollen som Kerr, og forsøkte å gi Thorisdottir og Maren Mjelde så mye motstand som mulig i boksen.

Thorisdottir er imidlertid mer enn klar for å stange unna det som kommer av australske innlegg lørdag.

- Vi vet jo hva Australia liker å komme med, og det er det de har scoret mål på, så det er greit å være forberedt, sier Chelsea-spilleren før hun kommer med en oppfordring til innleggsglade australske kantspillere.

- Det er min favoritt, så de må bare kjøre på, avslutter hun.