Fikk nylig poengtrekk etter regelbrudd: Her bryter Vålerenga reglene igjen

Oslo-klubbens 2. lag er igjen involvert i en kjedelig sak. Men denne gangen tar Norges Fotballforbund selvkritikk.

Mandag 23.september tok Vålerenga 2 imot Lyn til kamp i Norsk Tipping-ligaen, bedre kjent som 3.divisjon.

Kampen endte 3-3, men etter at Vålerenga hadde benyttet fire såkalte overårige spillere, ble Lyn tilkjent seieren og resultatet satt til 0-3.

- Veldig sløvt av oss, sa klubbens trenerutvikler Gard Holme til Dagbladet.

Snaut tre uker senere kan det se ut til at Vålerenga på nytt har brutt reglene. Denne gangen skal det dreie seg om bestemmelser rundt en spillerovergang.

Lørdag 12.oktober tok Follo imot allerede opprykksklare Vålerenga 2 på Ski Stadion. Åtte minutter før slutt satte Vålerenga inn Saduldin Ahmad al Saloumi, og 18-åringen debuterte for klubben på seniornivå denne dagen.

- Kan ikke spille for tre klubber

Det har han ifølge NFF sine overgangsregler ikke lov til.

Saloumi har tidligere i 2019 spilt obligatoriske kamper for både Drøbak/Frogn og Nesodden sine A-lag. Dermed spiller han seniorfotball for sin tredje klubb iløpet av året.

Ifølge NFF sitt regelverk, herunder paragraf 7-1, har ikke en spiller lov til å spille for flere enn to klubber i løpet av et kalenderår.

Nettavisen har vært i kontakt med NFF og fagansvarlig for overganger, Kristian Skjennum. Han bekrefter at Vålerenga har begått nok et regelbrudd.

- Du kan jo lese regelen, også kan du i likhet med alle andre fastslå at han har spilt obligatoriske kamper for tre klubber. Ifølge den paragrafen så kan han ikke spille for tre klubber i obligatoriske kamper, sier Skjennum til Nettavisen.

Han bekrefter at saken er sendt videre til juridisk avdeling og at det vil bli gjort undersøkelser i saken umiddelbart.

NFF har også bedt om en redegjørelse fra Vålerenga på situasjonen.

Utviklingssjef i Vålerenga, Thomas Hasselgren, bekrefter til Nettavisen at de har fått beskjed om å komme med et svar innen førstkommende mandag.

VIF: - Vet ikke hva som har skjedd

Hasselgren kan imidlertid på spørsmål fra Nettavisen ikke svare på om klubben visste at deres egen spiller har vært på banen for Drøbak-Frogn og Nesodden denne sesongen.

- Det vet jeg faktisk ikke. Jeg har ikke eksakt kontroll på hele historien, jeg vet at han kom fra Nesodden. Overgangen er godkjent av NFF, og han kom i sommer fra Nesodden, sier Hasselgren til Nettavisen.

- Vet du om dere har søkt om en dispensasjon på denne overgangen med tanke på at han kan spille for sin tredje klubb innenfor kalenderåret?

- Det tør jeg ikke uttale meg om. Jeg vet at overgangen er godkjent av NFF. Og at han kom fra Nesodden i sommer, sier Hasselgren.

- NFF sier at det er et regelbrudd og at de ser på saken nå. Hva er din kommentar til det?

- Jeg kan ikke svare på det fordi jeg ikke har hele historien foran meg. Jeg vet bare at den er godkjent, men jeg vet ikke eksakt hva han har gjort av tidligere kamper. Jeg vet at overgangen er godkjent av NFF, sier Hasselgren.

Vålerenga skal nå se nærmere på saken før de gir NFF et svar på deres henvendelse.

NFFs fagansvarlig for overganger, Kristian Skjennum, bekrefter at noe av ansvaret i denne saken også ligger hos NFF og at VIF ikke må ta all skyld.

- Her ligger det vel på begge parter. Vi må ta en gjennomgang av sakspapirene som er sendt inn og den behandlingen som er gjort. Hvis det viser seg at dette ikke skulle ha skjedd, så må man kontakte klubben og be de redegjøre for hva de har tenkt når de har sendt inn den overgangen knyttet til den regelen, sier Skjennum.

- Ble registrert for Vålerenga i august

Ifølge offisiell informasjon tilgjengelig på fotball.no, skal Saloumi ha startet to kamper for Drøbak-Frogn i kvalifisering til NM i mars og april.

Senere skal han ha spilt seks kamper for Nesodden i 4.divisjon fra starten av juni til slutten av august.

Deretter skal han ha blitt registrert på en overgang til Vålerenga. Det er her regelbruddet oppstår.

I tillegg til kamper for juniorlaget til Vålerenga i Interkrets og nasjonalt sluttspill, fikk Saloumi også sin debut for VIF 2 i 3.divisjon i kampen mot Follo 12.oktober da han kommer inn som innbytter med åtte minutter igjen av oppgjøret.

Kampen endte for øvrig 0-0. Follo-ledelsen bekrefter til Nettavisen at de ikke vil foreta seg noe i forbindelse med saken, og mener det er opp til NFF om de ønsker å reagere.

Det er allerede klart at VIF 2 rykker opp til PostNord-ligaen.

Overgangen er registrert og godkjent av NFF, men Skjennum bekrefter likefullt at det er et regelbrudd når spilleren deltar i obligatoriske kamper for sin tredje klubb i løpet av et kalenderår.

Spørsmål om dispensasjon

Fagansvarlig på overganger i NFF avviser langt på vei at det har blitt søkt om noen dispensasjon fra regelverket ved denne konkrete overgangen.

- Det er grense på nivå. Hovedregelen er at det må minimum være flytting som innebærer reisevei på over én time hver vei. Det er hovedregelen på dispensasjonsordningen. Man må være amatørspiller og høyeste nivå man kan spille på er tredjedivisjon, sier Skjennum.

- Det kunne vært innenfor, det er ikke gitt noen dispensasjon der på den saken og det er ikke søkt heller, såvidt jeg kan se. Vi må gå inn å sjekke om det har vært noen dialog der på det, også må vi se internt hvorfor den overgangen er godkjent. Jeg ser at den overgangen ikke burde vært sendt inn og den burde heller ikke vært godkjent. Jeg må ta det med de involverte og sjekke hva som har skjedd på denne saken, fortsetter Skjennum.

- Vålerenga hadde en annen sak med Lyn tidligere i høst. Hva er mulig straff i dette tilfelle?

- Det kan ikke jeg spekulere i. Det kommer an på årsak til at det har skjedd. Hvilket ansvar ligger hos klubben, hvilket ansvar ligger det på de som har godkjent saksbehandlingen, har man oppnådd noen fordel med det. Nå så jeg at det i dette tilfelle var et innhopp på 8 minutter. Det har også betydning. Det er et eget sanksjonsreglement som lister opp mulige sanksjoner for klubber, sier Skjennum.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med juridisk seksjon i NFF, men seksjonsleder Espen Auberg har ikke svart på våre henvendelser.