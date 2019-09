Filip Delaveris ble den store helten da Odd slo Sarpsborg

18-åringen vartet opp med sine første mål i Eliteserien.

ODD - SARPSBORG 08 3-0

Det ble en flott kveld for Odd som kunne juble for tre poeng etter at Sarpsborg 08 ble beseiret 3-0 hjemme på Skagerak. Og det var en 18-åring som spile hovedrollen for Dag-Eilev Fagermos menn.

Filip Delaveris vartet nemlig opp med to mål i den første omgangen, hvilket også var hans første to mål i Eliteserien denne sesongen.

Det fikk Eurosport-ekspert Bernt Hulsker til å applaudere 18-åringen i studio:

- Han lukter jo mål, han ser hva som kan skje. jeg har gitt ham skryt for å være inne i boksen og der er han igjen, sa Hulsker, mens reprisene av Delaveris' andre scoring rullet over skjermen.

En ting han ikke var spesielt imponert over var Torgeir Børvens feiring, som kunne minne litt om Cristiano Ronaldo, da han satte inn 3-0 for Odd:

- Den jublinga der, den må du få vekk. Det der orker jeg ikke, selv om scoringen står til terningkast seks!

Tapet betyr at den dårlige tiden i Sarpsborg ennå ikke er over. Det østfoldingene har bedrevet får Eurosport-eksperten Joacim Jonsson til å riste på hodet:

- Det Sarpsborg har gjort er forkastelig dårlig logistikk. Det er ingen tvil om det, sa Jonsson som også fremhevet at Geir Bakke hadde brukt ni ulike midtstoppere denne sesongen.

Det er nemlig slik at Sarpsborg ligger på jumboplass i Eliteserien. Med 19 poeng, så er det tre poeng opp til Mjøndalen, som ligger på den første sikre plassen. Det er åtte kamper igjen av sesongen.

- Vi er skuffa. Vi har ikke vunnet mange kamper i år, og i dag blir vi rundspilt. De er raskere, vi henger ikke med i svingene, de skaper to mot én mot oss. De er bedre enn oss på det meste i dag, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport som mente at det var årsverste fra hans lag.

For Odd sin del så er situasjonen en helt annen. De kjemper nemlig om medalje, og ligger på tredjeplass etter 22 kamper spilt av årets sesong. De ligger fem poeng bak serieleder Molde, som har én kamp mindre spilt.

- Vi gjør en meget god kamp i dag mot et lag som har kniven på strupen. De slår ballen opp på Lafferty og kriger, men vi får den ned. Da er det klasseforskjell, synes jeg, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

Les mer: Ny skuffelse for Solskjær og United

18-åringen

Det var Sarpsborg som kom til den første store muligheten da Ismaila Coulibaly fikk spilt igjennom Jonathan Lindseth like etter kvarteret spilt på Skagerak Arena. Sondre Rossbach fikk avverget forsøk.

Etter hvert våknet hjemmelaget i Telemark, og Dag-Eilev Fagermos lag tok mer og mer over banespillet mot de blåkledde. Etter drøyt halvtimen skulle en 18-åring virkelig presentere seg.

Espen Ruud fikk sjansen til å slå et innlegg fra høyre, og inne i boksen ventet Filip Delaveris. Han slo flere Sarpsborg-spillere til ballen, og gjorde at hjemmelaget kunne juble for 1-0.

Det skulle bare ta et par minutter før Delaveris igjen var på farten. Først ble Torgeir Børven spilt igjennom, og fikk chippet ballen over Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier.

Bjørn Inge Utvik klarte på mirakuløst vis å avverge på streken, men en observant Delaveris hadde en enkel jobb med å stange inn sitt andre mål i Eliteserien etter 33 minutter spilt.

Og den unge Odd-spilleren virket ikke å være ferdig der. Seks minutter senere hamret han nemlig til fra drøyt 18 meter, og kun en hånd fra Letellier, samt tverrliggeren, stoppet unggutten fra å sette sitt hat-trick.

Odd burde nok ha satt sitt tredje i det 42. minutt da en corner til slutt endte hos Ruud inne i Sarpsborg-boksen. Høyrebacken fikk avsluttet, men kun en heroisk klarering av Niklas Gunnarsson stoppet Ruud.

Børven fikk også muligheten like før pause, men superspissen hadde til gode å teste siktet og ballen ble blåst godt over målet til Letellier.

Det var uansett de hvitkledde fra Skien som kunne smile bredest etter de første 45 minuttene. Odd ledet 2-0 over Sarpsborg etter to scoringer av Filip Delaveris på Skagerak.

Les mer: Søndagens Premier League-rykter

Børven i farta

Sarpsborg holdt på å redusere allerede etter to og et halvt minutt spilt av den andre omgangen. Amin Askar fikk skrudd et frispark over muren, men ballen smalt på feil side av nettet for Sarpsborgs forsvarsspiller.

Også Fredrik Nordkvelle ville teste skuddfoten, og Letellier måtte ut i strek for å stoppe forsøket fra Odd-profilen.

Børven ville være med på festen han også, og seriemål nummer 16 var et faktum da Espen Ruud fant han pannebrasken hans. Letellier var sjanseløs, og Børven kunne på ny juble.

Delaveris fortsatte å jage hat-tricket sitt, og på en kontring i det 67. minutt var han på ny veldig nære. Det var til slutt Markus André Kaasa som la ballen ut til Delaveris, men avslutningen gikk via en Sarpsborg-forsvarer og ut.

Tobias Lauritsen forsøkte å sette Odds fjerde scoring da han avsluttet på direkten etter å ha blitt spilt fri inne i Sarpsborg-boksen. Denne gangen hadde ikke Letellier noe problem med å holde forsøket.

Sarpsborg fikk en mulighet i det 82. minutt etter et frispark fra Kristoffer Zachariassen. Ballen stoppet nemlig like foran Rossbachs mål, og det oppstod en liten klynge av Odd- og Sarpsborg-spillere.

Til slutt var det forsvarsspillerne til Odd som fikk brøytet seg vei frem, og Rossbach fikk avverget situasjonen.

Joachim Thomassen fikk slått et godt innlegg like etter, og igjen var Zachariassen frempå. Han vant i lufta, og igjen var Rossbach fremme med hånda og fikk klasket unna forsøket.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Skaegrak Arena. Odd kunne strekke hendene i været etter å ha slått Sarpsborg 3-0 på hjemmebane.