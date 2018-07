Filip frykter lillebror Jakob: – Vi får alle et problem om han forbedrer seg like mye til neste år

Jakob Ingebrigtsen (17) fortsetter å forbløffe en hel friidrettsverden. Ungguttens superløp i Monaco får storebror Filip til å se seg over skulderen.

Selv innad i Ingebrigtsen-familien gisper man over Jakobs utvikling. Fredag kveld løp han inn til fjerdeplass med tiden 3.31,18 på 1500-meteren under Diamond League-stevnet i Monaco.

Med det senket han sin personlige rekord fra årets Bislett Games med 4,88 sekunder. I samme slengen knuste Sandens-løperen den europeiske U20-rekorden.

Filip Ingebrigtsen, som ble treer og satte norsk rekord med 3.30,02 i samme løp, kunne ikke gjøre annet enn å hylle lillebroren.

– Jeg vet hvor talentfull du må være og hvor mye hardt arbeid du må gjennom for å løpe slike tider. At han gjør det ut av ingenting som 17-åring er uhørt i denne sporten. Det er galskap, sa han i et intervju gitt til IAAF etter 1500-meteren.

– La oss håpe han ikke forbedrer seg like mye til neste sesong, for vi har alle et problem om han gjør det, la 25-åringen til.

Målløs

Jakob Ingebrigtsen var svært overrasket over det han fikk til i Monaco. Inntil fredag var eldstebror Henrik (27) best på favorittdistansen med tiden 3.31,46, som ble satt på samme bane i 2014.

Nå er han plutselig den av brødrene med dårligst pers.

– Jeg er målløs. Dette er mer enn at en drøm er blitt til virkelighet. Det er utrolig bare det at jeg får være her å konkurrere med de beste løperne i verden. Det er ellevilt, sa Jakob til IAAF.

Nervøs

Unggutten, som fyller 18 år i september, var i mål ett sekund og 16 hundredeler bak Filip. Sistnevnte var spent før brødreduellen. Nylig imponerte Jakob stort da han tok sølv på 1500 meter og bronse på 5000 meter under junior-VM i Finland.

– Jeg var veldig nervøs, for jeg så Jakob i junior-VM og visste at han var i veldig bra form. Jeg måtte være på mitt beste og virkelig løpe fort for å kunne slå ham i dag. En god dag for Norge og Team Ingebrigtsen, sa Filip.

IAAFs reporter spurte til slutt Filip hvordan han ser for seg brødreduellen i EM i Berlin i august.

– I mesterskap er det rutine og taktikk som gjelder, så det blir et helt annet løp. I den formen Jakob er i nå, tar han seg minst til finalen. Du vet aldri hva denne guttungen kan få til i en finale.

