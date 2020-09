Filip Ingebrigtsen blir ikke å se i Brussel

Filip Ingebrigtsen har trukket seg fra 1500-meteren i fredagens Diamond League-stevne i Brussel. Jakob blir derimot å se på startstreken.

Det skriver arrangøren på Twitter.

Filip brøt sitt forrige løp, som var en 1500 meter i Stockholm. Der måtte han kaste inn håndkleet på siste runde. I Monaco ni dager tidligere ble han nummer fire med 3.30,35 på 1500-meteren.

– På grunn av et lite problem i leggen løper jeg ikke i Brussel. Jeg håper at et par dager ekstra restitusjon skal gjøre meg klar for et par løp til før sesongen er over, skriver Filip Ingebrigtsen på Instagram.

De løpene Filip hinter til vil nok være NM i Bergen og DL-stevnet i Roma.

Jakob stiller til start. Han løp inn til 2.-plass på 1500 meter i Stockholm med tiden 3.30,74, etter å ha satt europarekord med 3.28,68 i Monaco.

