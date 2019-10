Filip Ingebrigtsen er trolig ute av VM etter dramatisk heat

Filip Ingebrigtsen er trolig slått ut av VM etter svak avslutning på 1500-meter.

Saken oppdateres.

Filip var den første av Ingebrigtsen-brødrene som løp semifinale i Doha fredag kveld.

Det ble et skuffende løp for 26-åringen, som løp inn på en syvende plass - med tiden 3.37,00.

Finaleplass var det det handlet om. De fem beste i hvert heat og de to beste tidene utenom disse går til finale.

Det betyr at Filip nå må håpe at tiden hans er god nok. Håpet er at sjetteplassen i neste heat, hvor også lillebror Jakob løper, kommer inn på dårligere tid enn hva Filip løp inn på.

Filip slapp seg tilbake i feltet slik brødrene har for vane å gjøre, og så ut til å ha god kontroll på farten som ble satt i front.

- Litt overrasket over det som skejdde på slutten der. Det var kanskje 5000-meteren som slo inn. Det ble kanskje litt for tøft program for han. Vi får krysse fingrene, og at Jakob står løpet, sa Gjert til NRK like etter målgang.

- Det her var et scenario jeg ikke så for meg. Jeg er overrasket over at han stivna på slutten der, sa en bekymret far.