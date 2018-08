Filip Ingebrigtsen med NM-sølv på 800 meter tross ribbeinsbrist

Filip Ingebrigtsen kjempet godt, men kom akkurat til kort i 800-meterduellen med Thomas Roth under NM i Byrkjelo søndag.

Roth innfridde favorittstempelet og vant med tiden 1.50,63. Han slo Ingebrigtsen med 15 hundredels sekund. Markus Einan tok bronsen med 1.51,02.

– Det holdt akkurat ikke, men jeg løp mitt løp. Det er surt å tape for Thomas, men han holder et veldig bra nivå. Det er gøy å utfordre 800-meterspesialistene, sa Ingebrigtsen over høyttaleranlegget etterpå.

Roth har årsbeste i Norge på 800 meter med tiden 1.45,75. Han kom seg opp i ryggen til Ingebrigtsen før siste sving, og på oppløpet kom han på utsiden og smatt forbi.

Brist

Ingebrigtsen prøvde å svare, men klarte ikke å ta igjen Ull/Kisas spesialist på distansen. Under EM var Roth kun tre hundredeler unna finale på 800-meteren.

Filip Ingebrigtsen pådro seg ribbeinsbrist da han falt under kvalifiseringsløpet på 1500-meteren under EM i Berlin. Det var lenge høyst usikkert om han kom til å være på startstreken i NM.

Ser mot Diamond League

25-åringen sa etter lørdagens 800-meterkvalifisering at kroppen føles bra, men avviste samtidig at han var 100 prosent restituert etter EM-uhellet. Han har brukt helgens NM for å teste hvordan kroppen fungerer.

– Jeg er i god form og vil kjenne litt på hvordan det kjennes ut og at det går rett vei. Det har litt å si for den treningen jeg kan gjennomføre de neste to ukene. Jo raskere jeg er i full belastning, jo bedre kan det bli i Zürich, sa Ingebrigtsen lørdag og viste til Diamond League-finalen på 1500 meter i Sveits 30. august.

Der ligger det 50.000 dollar i potten til vinneren. Den mellomste av løperbrødrene Ingebrigtsen håper da å være i topp skikk.

