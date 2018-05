Filip Ingebrigtsen reiser hjem med smerter i foten

Filip Ingebrigtsen så brødrene sine herje i sesongstarten, men selv måtte han bryte 5000-meteren med en fotskade. Han reiser nå hjem for å bli undersøkt.

25-åringen stilte på startstreken sammen med storebror Henrik under torsdagens friidrettsstevne i Palo Alto i California. Etter 3200 meter så han seg nødt til å bryte.

– Jeg sprang fire-fem runder, og plutselig kjente jeg smerte i foten. Så prøvde jeg å springe noen runder til og håpet at det skulle gå over, men det gikk ikke an å springe videre. Da stoppet jeg bare, sa Ingebrigtsen til NRK.

– Nå er det litt dritt. Jeg har jævlig vondt i foten, la han til.

Henrik Ingebrigtsen vant 5000-meteren i sesongdebuten. Med 13.16,97 senket han sin personlige rekord med 10,13 sekunder. Det var svært solid av løperen som fikk hele fjorårssesongen ødelagt på grunn av skader.

I det samme stevnet tok yngstemann Jakob en klar seier på 1500 meter. Der knuste 17-åringen den regjerende OL-mesteren Matthew Centrowitz på distansen. Unggutten var i mål på 3.39,06 og slo sin bestenotering med 46 hundredels sekund.

Til tross for suksessen plaget Filips skade pappa og trener Gjert Ingebrigtsen etterpå.

– Jeg klarer ikke la være å tenke på Filip. Det må alltid være noe kødd. Vi trengte ikke det, sa han til NRK.

(©NTB)

