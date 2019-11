Filip Ingebrigtsen skal bli pappa

Friidrettsstjernen Filip Ingebrigtsen (26) venter sitt første barn med kona Astrid Mangen Ingebrigtsen (25).

Det er Astrid Ingebrigsten som bekrefter nyheten på sin egen Instagram-konto lørdag kveld.

«Tenk at vi to skal bli til tre», skriver 25-åringen som en kommentar til et bilde av at hun og ektemannen Filip holder et klesplagg til en baby.

Gift



Filip og Astrid giftet seg i fjor sommer og har siden september i fjor bodd sammen i Oslo.

Også Filip bekrefter baby-nyheten på sin egen Instagram-konto hvor han har lagt ut et bilde av sin gravide kone.

Nedtur i Doha

Ingebrigtsen har avsluttet årets sesong hvor det ikke gikk helt som ønsket under VM i Doha i september.

26-åringen virket lenge pigg under finalen på 5000 meter, men måtte bryte cirka 500 meter før mål som følge av magesmerter.

På 1500-meteren gikk det heller ikke helt veien for Ingebrigtsen som røk ut i semifinalen.

Nå kan han imidlertid glede seg over at første barn er på vei.

Nettavisen har ikke lykkes med å få en kommentar fra Ingebrigtsen.