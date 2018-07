Filip Ingebrigtsen under EM-kravet på 5000 meter

Filip Ingebrigtsen løp på 13.30,48 på 5000 meter under et stevne i belgiske Heusden lørdag kveld. Tiden er klart under EM-kravet.

Mellomste bror Ingebrigtsen fra Sandnes kom rett fra norsk rekord med 3.30,01 i Monaco fredag til Belgia og Heusden der han jaktet EM-kravet på 13.38. Det klarte han med glans med sin 13.-plass i det sterke feltet. Etiopieren Chala Regassa vant med 13.06,68.

Ferdinand Kvan Edman fra Sturla satte personlig rekord på 1500 meter med 3.38,64. Han ble nummer åtte i stevnet. Tiden er under EM-kravet på 3.39,50 og er den niende beste tiden av en nordmannen gjennom alle tider.

