Filip Ingebrigtsens lærdom etter Doha-VM: – Ikke sterk nok til å doble i OL

Filip Ingebrigtsen (26) tror det er uaktuelt å kjøre doble distanser i Tokyo-OL. I EM i Paris to uker senere er det derimot høyaktuelt.

26-åringens selverkjennelse kom etter at evalueringen av forrige sesong var over. Filip Ingebrigtsen følte at han ikke fikk tatt ut potensialet i VM i Doha sist høst. Der ble han slått ut i semifinalen på 1500-meteren, og han måtte bryte 5000-meterfinalen med magekramper.

– Det viktigste jeg lærte av VM i Doha er at jeg også har nivået inne på 5000 meter. Det er en trygghet for framtida. Det står ikke og faller på 1500 meter, selv om det er det som er viktigst nå. All erfaring gjør at du stiller bedre ved neste anledning, så det er bare å fylle opp banken, sier Ingebrigtsen til NTB.

Qatar-mesterskapet ga også følgende konklusjon. I hvert fall var det konklusjonen så sent som i desember da NTB sist møtte Filip Ingebrigtsen ansikt til ansikt.

– Det ligger an til «all inn» på 1500 meter i OL. Per dags dato er jeg heller ikke sterk nok til å tåle så mange løp tett etter hverandre som det ble i Doha. Det var en erfaring som er god å ha med seg videre. Derfor utelukker det en dobling akkurat nå. EM er annerledes. Der er det færre kvalifiseringsrunder, og konkurransen er ikke like hard, mente Ingebrigtsen.

Evaluering

I forrige uke årsdebuterte han innendørs med å sette personlig rekord på 1500 meter i Düsseldorf. Sent lørdag ble det norsk rekord etter 7.-plass på én engelsk mil i et stevne i New York. Tirsdag løp han 800 meter i Stockholm.

Årets sesong blir annerledes på flere måter for Filip Ingebrigtsen. Det skyldes ikke bare det at han blir pappa for første gang i mars.

– Det blir i hovedsak ikke like stort fokus på konkurranser og det å løpe fort. Det handler om å forberede seg best mulig inn mot OL. Et godt resultat i OL er viktigst. Alt jeg gjør skal jeg gjøre med OL i tankene. Konkurransene jeg skal delta i kommer egentlig i andre rekke, sa den kommende pappaen.

Han blir den andre av løpebrødrene som blir pappa. Broren Henrik har to jenter fra før.

Da Filip Ingebrigtsen evaluerte forrige sesong kom han fram til at det hadde vært en bra sesong.

– Det var på et høyere og jevnere nivå, men jeg mangler toppresultatene. Det var ikke full klaff. Jeg hadde ikke den virkelig gode dagen. Den uteble. Jeg føler at jeg har hevet grunnivået. Jeg var jevnt over skarpere enn sist sesong.

Mange konkurranser

Filip konkluderte med at det var veldig bra fra Bislett Games og inn til VM. Kanskje var det også derfor at toppnivået manglet, at han konkurrerte mye over en lang periode.

– Uansett ville jeg aldri ha byttet ut alt det mot ett godt resultat. Det å hevde seg i toppen hele tiden, er det som er gjevt for oss. Det ligger ikke for oss å trene i seks måneder for å prestere i et eneste løp som er veldig bra. Det er ikke så givende. Jeg er ingen maratonløper sånn rent mentalt, sa Ingebrigtsen.

Han mener det er flere aspekter med i bildet.

– Jo sjeldnere du konkurrerer, jo større er også fallhøyden. Løping og idrett generelt er ferskvare. Er det siste løpet dritdårlig, så er du per definisjon dritdårlig. Du er veldig sårbar om du løper få løp.

