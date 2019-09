Filip og Henrik Ingebrigtsen klare for finalen på 5000 meter

Tre brødre fra Sandnes skal løpe finale på 5000 meter i friidretts-VM. Det ble klart etter at også Filip og Henrik Ingebrigtsen tok seg videre fra forsøktsheatet i Doha.

DOHA (Nettavisen): Filip Ingebrigtsen gjorde et meget godt løp, og løp til slutt inn til 3.-plass i forsøksheatet på tiden 13.20,52.

Henrik Ingebrigtsen lå lenger bak i feltet, men forsøkte å avansere på de siste rundene. Han kom til slutt på sjuendeplass i heatet, men er klar for finalen som følge av at tiden 13.21,22 er god nok.

Det betyr at alle de tre brødrene er klare for finalen etter at Jakob (19) avanserte fra forsøksheat nummer én.

- Det kjennes bra ut. God form, og tre av tre. En bra norsk dag, nå er det bare Karsten (Warholm) igjen, sier Filip til NRK.

Også Henrik var svært fornøyd etter løpet.

- Jeg var ikke helt sikker på om kroppen var så bra jeg håpet på. Det var litt tungt å komme igang, men så fant jeg en fin rytme. Hadde ganske vondt i tåa, men prøvde ikke å la meg påvirke.