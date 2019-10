Finaledrømmen knust: Amalie Iuel ute av VM

Den 25 år gamle jenta imponerte med et nytt sterkt løp, men klarte likevel ikke å ta seg videre til finale på 400-meter hekk.

DOHA (Nettavisen): Det ble klart etter semifinalen i Doha onsdag kveld.

Iuel løp i det andre av tre heat i Doha og endte på fjerdeplass med tiden 55.03.

Det var hennes nest beste løp noensinne, men tiden var ikke god nok for å gå videre.

- Jeg må si meg fornøyd, jeg har gjort mine to beste løp noensinne i denne konkurransen, og dette ble en bra avslutning på sesongen, sier hun til Nettavisen etterpå.

- Kan ikke kreve så mye mer

Det er altså de to beste i hvert heat som går til finale, i tillegg til de to med raskest tider.

- Hun leverer sine livs to beste løp i VM, og vi kan ikke kreve så veldig mye mer av Amalie Iuel. Hvis hun hever seg noen hakk nå, så kan hun være klar for finaleplass om to år, sa NRK-kommentator Jann Post etter målgang.

Også Iuels trener Leif Olav Alnes er fornøyd.

- Dette var det nest raskeste løpet hun har gjort, jeg synes det er flott, jeg. Det er flott! Hun gikk hardt ut, og jeg digger det. Det er sånn det må gjøres, sier han til NRK etter løpet.

- Gjennomføringen av VM har vært klasse, legger Alnes til.

Før onsdagens semifinale ble meldte NRK at Iuel kunne risikere å miste den norske rekorden hun satte i forsøksheatet.

Statskanalen skrev at Iuel og trener Alnes derfor var på en innbitt jakt etter å få gjennomført en dopingkontroll - noe reglementet krever om den norske rekorden skulle bli stående.

Iuel om NRK-oppslag: - Rare greier

Etter semifinalen onsdag kveld innrømmer Iuel at hun ikke skjønte så mye da meldingen fra NRK dukket opp.

- Det var noe rare greier. Det var planen hele veien at jeg skulle spare dopingtesten til i dag sånn at jeg kunne ha fullt fokus på å jogge ned, ise ned, komme meg fortest tilbake til hotellet, spise og begynne på forberedelsene til i dag, sier Iuel til Nettavisen.

Iuel forsto derfor lite da hun like før avreise til stadion i Doha fikk flere spørsmål om det hadde ordnet seg med dopingtesten.

- Det var tydeligvis masse medieoppslag rundt det. Jeg skjønner ikke hvor det kom fra, men vi løste det og det var aldri en skandale, forklarer Iuel.

I VM: Amalie Iuel satte norsk rekord i forsøksheatet. Onsdag kveld løp hun semifinale. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter den norske rekorden i forsøksheatet ble det mye trykk på 25-åringen. Hun føler hun klarte å nullstille bra før semifinalen.

- Jeg holdt meg unna sosiale medier og sånn for å koble helt av. Men i dag holdt det rett og slett ikke, men det lever jeg med, sier hun.

Den norske jenta kvalifiserte seg til onsdagens semifinale på imponerende vis. Den norske løperen vant sitt forsøksheat og satte i tillegg norsk rekord med tiden 54,72.

Reiser hjem med norsk rekord

Iuel sin personlige rekord lød fra før av på 55,15, men tirsdag smadret hun den med nesten et halvt sekund.

I tillegg var Iuel nest best av samtlige i forsøksheatene, men hun var tydelig etter løpet på at det ikke nødvendigvis betød så mye for videre muligheter.

Kvinnenes finale på 400-meter hekk går av stabelen fredag kveld klokken 20.30. Her er programmet for resten av VM: