Finaleplassen røk for United og Solskjær. Får kritikk for baklengsmål: - Svakt!

Manchester City er klare for finalen i ligacupen etter å ha slått byrivalen på Old Trafford.

MAN UTD - MAN CITY 0-2:

Det var lenge en intens og jevnspilt kamp, men det var til slutt Manchester City og manager Pep Guardiola som vant onsdagens semifinale i ligacupen 2-0 over Manchester United.

John Stones sendte først City opp i ledelsen i starten av andre omgang, før Fernandinho doblet ledelsen etter 83 minutter.

Til tross for en solid innsats må Manchester United tåle kritikk for spesielt den første scoringen til gjestene. BBC-journalist Simon Stone er blant dem som ikke lot seg imponere.

Scoringen kom etter at Scott McTominay forårsaket et frispark til City etter å ha felt Raheem Sterling. Gjestene scoret på frisparket etter at Phil Foden slo inn til Stones satte ballen i mål.

- Det var svakt hele veien av Manchester United. McTominay ga bort et tåpelig frispark i en farlig posisjon og United forsvarte seg ikke bra i det hele tatt, kommenterte Stone fra Old Trafford.

Solskjær virker å være enig i den vurderingen. Til Viasport er den norske United-manageren klar på at målene kunne vært unngått.

- Når man slipper inn to mål på dødball, så er det skuffende mot City. De kan spille ut mange lag og scorer de et fantastisk mål så er det lettere å godta, men når de scorer på dødball som vi kan klarere så er det skuffende, sier Solskjær.

Men som tidligere United-spiller Gary Neville påpeker hos Sky Sports, så spilte ikke United en dårlig kamp. Problemet var bare at de møtte et meget godt fotballag.

- Likevel så er det ganske jevnt i sjanser, men vi hadde ikke det lille ekstra, sier Solskjær.

Målscorer Stones er blant dem som får mye ros for sin innsatsen i onsdagens kamp.

Intens åpning på kampen



Det var ingen av lagene som sparte på kruttet da dommeren blåste i gang onsdagens semifinale på Old Trafford.

Begge lag stormet i angrep så fort de hadde sjansen og begge lag satte ballen i mål i løpet av de fem første minuttene, men begge scoringene ble annullert for offside.

Etter ni minutter fikk Manchester United en ny god mulighet da Bruno Fernandes ladet skuddfoten, men avslutningen ble reddet mesterlig av Zack Steffen i City-målet.

Få minutter senere var det gjestene som lagde trøbbel. Denne gangen var det Kevin de Bruyne prøvde seg fra distanse, men ballen endte opp i stolpen bak Dean Henderson.

Senere i omgangen måtte dommeren annullere et mål for tredje gang da Phil Foden stod i offside før han satte ballen mellom beina på Henderson.

Spillet fortsatte å bølge frem og tilbake i en svært fartsfylt førsteomgang, men det det stod likevel 0-0 til pause.

City opp i ledelsen

Etter hvilen var det gjestene som startet best.

Etter fem minutter fikk de lyseblå frispark på venstre kant da McTominay dro ned Raheem Sterling.

Gjestene tok godt vare på dødballen. Sekunder senere stod det 1-0 til City da Foden slo frisparket inn i boksen og fant John Stones som satte ballen i mål.

City var nær med å øke ledelsen da Riyad Mahrez forsøkte seg med et skudd fra over 20 meter, men Henderson reddet mesterlig.

Manchester United hang imidlertid også godt med i kampen, men slet i den siste avgjørende tredjedelen. Enten fordi City forsvarte seg godt eller fordi avslutningen eller den siste pasningen ikke var presis nok.

Noe mer presise var gjestene og etter 83 minutter doblet City ledelsen da Fernandinho avsluttet på volley.

United klarte ikke å slå tilbake og City er dermed klare for finalen på Wembley mot Tottenham 25. april.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre