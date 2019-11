Finland får besøk av Arctic Race of Norway

Sykkelrittet Arctic Race of Norway svinger innom Finland på den andre etappen av neste års utgave.

Det ble klart da etappene ble presentert i Narvik tirsdag. Rittet går fra 6. til 9. august.

Rittet blir arrangert i samarbeid med franske Amaury Sport Organisation (ASO), som også er arrangøransvarlig for Tour de France.

Grensesprengende

– Vi skal tilbake til gamle tomter og vi skal bokstavelig talt krysse en grense, sa daglig leder av Arctic Tour of Norway Knut-Eirik Dybdal.

Statsminister Erna Solberg, idrettspresident Berit Kjøll og Troms og Finnmarks nye fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo var også til stede under presentasjonen.

– Dette er et idrettsarrangement i særklasse. Utrolig hva dere har fått til her i Nord-Norge. Dette er knallsterkt og knallbra. All honnør til arrangørene, sa idrettspresident Kjøll.

Slik blir etappene:

1. etappe, 166 km Tromsø – Tromsø

2. etappe, 172 km Nordkjosbotn – Kilpisjärvi (Finland)

3. etappe, 184,5 km Finnsnes – Målselv

4. etappe, 161 km Gratangen – Harstad.

– De to første etappene er godt tilpasset sprinterne, så her blir det garantert fart inn til mål. De to neste etappene er nok mer tilpasset de beste klatrerne, og jeg forventer at ledertrøya kommer til å skifte eier her, slik vi så det i årets ritt, sier Thor Hushovd i en pressemelding

– Den tredje etappen vil nok framkalle en følelse av déjà vu for dem som har fulgt sykkelrittet tidligere. Traseen på 184,5 km mellom Finnsnes og Målselv vil være den samme som i 2015 med bare ett unntak, og det er at den første sløyfen rundt Senja vil gå i motsatt retning, sier Dybdal.

(©NTB)