Finland sjokket verdensmesterne – slo Frankrike for første gang

To kjappe mål før pause ga Finland en høyst uventet 2-0-seier borte mot Frankrike onsdag. Gjestene hadde aldri slått «Les Bleus» tidligere.

Marcus Forss og Onni Valakari gjorde kampens scoringer på den franske nasjonalarenaen i Saint-Denis i utkanten av Paris. For første gang siden 1960 ledet et finsk landslag et oppgjør mot Frankrike.

Ledermålet kom etter 28 minutter spill. På midtbanen mistet Tottenham-profilen Moussa Sissoko ballen vendt mot eget bur, og det utnyttet Finland til fulle.

Rasmus Karjalainen snappet opp ballen og spilte den videre til Forss, som stødig satte inn 1-0 bak keeper Steve Mandanda.

Kun tre minutter senere hamret Valakari til og scoret et utsøkt mål fra rundt 20 meter. 21-åringen spilte i Tromsø mellom 2018 og 2020, og i lang tid hadde han da sin far Simo Valakari som trener i klubben.

(©NTB)

