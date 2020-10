Finlands smøresjef: Fluorforbudet utsettes til neste sesong

Finlands smøresjef i langrenn, Martin Norrgård, mener å vite at fluorforbudet i langrennsverdenscupen utsettes til neste sesong.

– Slik har jeg tolket det, og jeg er ganske sikker på at jeg har rett, sier Norrgård til SVT.

Den endelige beslutningen kan bli tatt kommende fredag. Da møtes styret i det internasjonale skiforbundet (FIS).

Skal man tro Norrgård, blir totalforbudet utsatt i én sesong. Flere nasjoner rasler med sablene og krever at det blir nettopp slik. Enkelte har ymtet frampå om boikott om så ikke er tilfelle.

– Ryktene nådde oss sist uke, og det her tar jo litt luften ut av en. Vi har vært tvunget til å planlegge ut fra at forbudet står der, og vi har vært veldig forsiktige når vi smører og tester utstyr. Vi har skuret smørebodene helt fri for fluor. Derfor kjennes det som om vi har gjort mye unødvendig arbeid, sier Martin Norrgård.

Fluorsmurning i langrenn skal forbys av hensyn til klimaet og smørernes helse og arbeidsmiljø.

