Finn Christian Jagge (54) er død: - Sjokk og vantro

- Jeg snakket med Finken for ei uke siden, sier en sjokkert Tom Stiansen.

Det var Finn-Christian Jagges kone, Trine-Lise Jagge, som meddelte den triste nyheten på Facebook.

«Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste pappa og verdens beste MesterHubby døde i dag etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt, og vi er helt knust», skriver hun.

Les også: Finn Christian Jagge (54) er død

- Han var på bedringens vei

Jagge, som gikk under kallenavnet «Finken», la opp som alpinist i 2000. Han største triumf i karrieren kom da han vant OL-gull i slalåm i Albertville i 1992.

Jagge ble akutt syk for omtrent fire uker siden. Han ble innlagt på Ullevål sykehus, og tilstanden hans forverret seg for få dager siden.

Han døde onsdag ettermiddag, bare 54 år gammel, opplyser Jagges familie til seher.no.

- Uvirkelig. Dette er veldig leit. Jeg snakket med Finken for ei uke siden, og han var på bedringens vei. Han var oppe av sykesengen og inntok fast føde igjen. Siden har han blitt dårligere igjen, sier Stiansen til VG.

LAGKAMERATER: Tom Stiansen jubler etter seieren i slalåm i 1997, og gratuleres av Finn Christian Jagge. Foto: Calle Törnstrøm (NTB scanpix)

Kjetil André Aamodt forteller til Nettavisen at det er en stor profil i alpinsporten som nå har gått bort.

- Det er først og fremst bare veldig trist. Det er en familiemann, en aktiv fyr som har gått bort. Som en venn og kollega gjennom mange år, så er dette bare fryktelig trist. Som idrettsmann var han vanvittig sterk, en stor profil. Både for norsk idrett og selvfølgelig alpinsporten - helt frem til han la opp, sier Kjetil André Aamodt til Nettavisen like etter at dødsfallet ble kjent.

Hylles: - Sjokk og vantro

Et samlet idrettsnorge har i kjølvannet av den tragiske nyheten delt sine tanker om bortgangen til ski-ikonet.

– Han var god på ski, også hadde han et godt humør, en fin latter og var en ventilasjonsgrad i gruppen. Han hadde alltid en vits på lur, og var en markant skikkelse. Alle de gutta var ganske markante, men han var spesiell, sier Finn Aamodt til TV 2.

Les også: Idretts-Norge i sorg: - Ufattelig

Til samme kanal sier tidligere lagkamerat, Tom Stiansen, at han vil huske Jagge som en jernmann i hele alpinsirkuset.

– Det er med sjokk og vantro at en mann i sin beste alder skal dø sånn som det. Det er helt uvirkelig og bare ufattelig trist, sier tidligere lagkamerat Tom Stiansen.

Jagge etterlater seg kone og to barn. Hans foreldre Liv (77) og avdøde Finn Dag drev med tennis toppnivå. Moren var også alpinist.

Høydepunktet i Jagges karriere er uten tvil OL-gullet i Albertville i 1992. Etter at han vant sitt første verdenscuprenn i slalåm i Madonna di Campiglio i 1991 fikk han med seg sju seire i verdenscupen. Han vil for alltid stå igjen som en stor profil og utøver i norsk alpinsport.