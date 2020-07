Finn Christian Jagge (54) er død

Den tidligere alpinisten døde onsdag, 54 år gammel.

Det skriver den tidligere alpinistens kone, Trine-Lise Jagge, på Facebook.

- Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste pappa og verdens beste Mesterhubby, døde i dag, etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt, og vi er helt knust, skriver hun.

Vant OL i 1992

Høydepunktet i Jagges karriere er uten tvil OL-gullet i Albertville i 1992. Etter at han vant sitt første verdenscuprenn i slalåm i Madonna di Campiglio i 1991 fikk han med seg sju seierer i verdenscupen. Han vil for alltid stå igjen som en stor profil og utøver i norsk alpinsport.

SKAL VI DANSE: Finn Christian Jagge og Therese Cleve ble stemt ut av ut av TV-programmet " Skal vi danse " i 12007. Finkens kone Trine-Lise, sønnen Finkus og datter Otilie. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Som mange andre alpint-stjerner slet Jagge med vonde knær, og i 2019 opererte han inn en protese i kneet. Han var da klar på at han ikke angret på valgene han har tatt, og uttalte da også at han trodde tidligere alpinist Aksel Lund Svindal heller ikke ville valgt annerledes.

– Det er en av prisene man må betale, men han hadde nok helt sikkert gjort det igjen. Det hadde jeg også hvis jeg hadde fått valget om å få OL-gull, men at det førte til at jeg må kappe i kneet i to. Jeg hadde fortsatt valgt OL-gullet. Det tror jeg han føler også, sa han da.

Les også: Finn Christian Jagge er død: - En stor profil for norsk idrett

Vant Mesternes Mester

I perioden 1985-1996 vant Jagge hele åtte senior-NM, seks i slalåm, ett i storslalåm, og ett i alpin kombinasjon. Samme år som han vant OL ble Jagge tildelt Morgensbladets gullmedalje.

Han la opp som aktiv alpinist i 2000. Etter at han la opp, jobbet han en periode som trener for kvinnelandslaget i alpint i 2005-2007.

VENNER: Jon Almaas og Finn Christian Jagge i forbindelse med Suzann pro Challenge 2013 på Bogstad golfbane. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

I 2011 vant Jagge tredje utgave av «Mesternes Mester», og har også deltatt i «Skal vi Danse».

Jagge etterlater seg kone og to barn. Hans foreldre Liv (77) og avdøde Finn Dag drev med tennis toppnivå. Moren var også alpinist.

Han var en norsk alpinist som representerte Bærums Skiklub. Han jobbet som headhunter i Dynamic People AS og var før det direktør i Idar Vollviks Ludo Mobil.

VINNER: I 1992 ble Finn Christian Jagge OL-vinner i alpint i Albertville. Foto: Bjørn Sigurdsøn (NTB scanpix)

1999: Førsteplass til Jagge og tredje til Aamodt i slalåm. Foto: Armando Trovati (AP/Scanpix)