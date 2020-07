Finn Christian Jagge døde etter komplikasjoner av tarmslyng

- Han ble stadig verre, forteller moren.

Finn Christian Jagge ble akutt syk for omtrent fire uker siden. Han ble innlagt på Ullevål sykehus, og tilstanden hans forverret seg i tiden etter at han fikk reise hjem fra sykehuset.

Han døde onsdag forrige uke, bare 54 år gammel.

- Komplikasjoner

Nå forteller mor, Liv Jagge-Christiansen (77), om hva som førte til sønnens tidlige bortgang.

Ifølge moren ble sønnen innlagt på sykehus med tarmslyng, og senere skal det ha oppstått komplikasjoner. Tarmslyng er en alvorlig og smertefull tilstand, og Jagge-Christiansen sier at sønnen kjempet seg gjennom første del av sykdommen, men han ble stadig verre, melder seher.no.

- Han hadde alltid en god replikk på lager, og det hadde han etter sin far, Finn Dag. Han gikk dessverre også bort altfor tidlig av kreft i bukspyttkjertelen. Han ble bare 55 år, sier Jagge-Christiansen til Se og Hør.

DØDE ONSDAG: Finn Christian Jagge, her i forbindelse med kvinnenes verdenscup i alpint i 2005. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

- Han var på bedringens vei

Jagge, som gikk under kallenavnet «Finken», la opp som alpinist i 2000. Han største triumf i karrieren kom da han vant OL-gull i slalåm i Albertville i 1992.

- Uvirkelig. Dette er veldig leit. Jeg snakket med Finken for ei uke siden, og han var på bedringens vei. Han var oppe av sykesengen og inntok fast føde igjen. Siden har han blitt dårligere igjen, sa Tom Stiansen til VG.

Kjetil André Aamodt fortalte til Nettavisen at det er en stor profil i alpinsporten som nå har gått bort.

- Det er først og fremst bare veldig trist. Det er en familiemann, en aktiv fyr som har gått bort. Som en venn og kollega gjennom mange år, så er dette bare fryktelig trist. Som idrettsmann var han vanvittig sterk, en stor profil. Både for norsk idrett og selvfølgelig alpinsporten - helt frem til han la opp, sier Kjetil André Aamodt til Nettavisen like etter at dødsfallet ble kjent.