Finn Christian Jagge er død: - En stor profil for norsk idrett

Den tidligere OL-vinneren ble 54 år gammel.

Saken oppdateres.

Onsdag bekreftet den tidligere alpinistens kone, Trine-Lise Jagge, det tragiske dødsfallet på Facebook.

Kjetil-André Aamodt var «Finkens» lagkamerat i mange år, og de beholdt vennskapet etter at idrettskarrierene var over for de begge. De siste årene har de blant annet deltatt i diverse TV-programmer sammen.

- Det er først og fremst bare veldig trist. Det er en familiemann, en aktiv fyr som har gått bort. Som en venn og kollega gjennom mange år, så er dette bare fryktelig trist. Som idrettsmann var han vanvittig sterk, en stor profil. Både for norsk idrett og selvfølgelig alpinsporten - helt frem til han la opp, sier Kjetil-André Aamodt til Nettavisen like etter at dødsfallet ble kjent.

KAMERATER: Finn Christian Jagge og Kjetil Andre Aamodt under Norges Skiforbunds 100 års jubileumsfest. Foto: Jarl Fr. Erichsen (NTB scanpix)

Høydepunktet i Jagges karriere er uten tvil OL-gullet i Albertville i 1992. Etter at han vant sitt første verdenscuprenn i slalåm i Madonna di Campiglio i 1991 fikk han med seg sju seire i verdenscupen. Han vil for alltid stå igjen som en stor profil og utøver i norsk alpinsport.

- En vanvittig stor idrettsstjerne har gått bort. Mottar denne triste nyheten med stort sjokk. Ufattelig trist. Mine tanker og kondolanser går til Finkens familie. Hvil i fred gode verdensborger. Du vil bli savnet, skriver Abid Raja på Twitter.

Jagge etterlater seg kone og to barn. Hans foreldre Liv (77) og avdøde Finn Dag drev med tennis toppnivå. Moren var også alpinist.