Finn Christian Jagges mor forteller om sønnens dødsårsak

Tidligere OL-vinner i slalåm, Finn Christian Jagge, mistet livet 8. juli etter akutt sykdom. Nå forteller hans mor Liv Jagge-Christensen om dødsfallet.

Bare 54 år gammel måtte «Finken» gi tapt en måned etter han først ble innlagt på sykehus. I et intervju med Se og Hør forteller den Liv Jagge-Christensen om sønnens forferdelige vei fra sykdom til bortgang.

– Vi trodde det gikk riktig vei. Han var hjemme i to dager etter at han ble akutt syk for en måneds tid siden.

Moren forteller at «Finken» ble innlagt på sykehus med tarmslyng og at det senere skal ha oppstått komplikasjoner. Tilstanden forverret seg i dagene før OL-vinneren fra Albertville gikk bort.

8. juli skrev Finn Christian Jagges kone Trine-Lise på Facebook om tapet av den elskede alpin-profilen som i senere tid har gjort seg bemerket i populære programmer som «Mesternes mester og «Skal vi Danse».

«Vår største kjærlighet, vår største helt og klippe. Verdens beste pappa og verdens beste MesterHubby døde i dag etter akutt sykdom. Det er ubeskrivelig vondt, og vi er helt knust», skrev kona etter at «Finken» døde.

(©NTB)