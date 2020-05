Finsk fotball: Kvinnene starter først, mennene i gang 1. juli

Finlands fotballforbund har vedtatt en revidert sesongplan etter koronaviruspausen. Kvinnenes eliteserie starter 13. juni, mennenes følger etter 1. juli.

Eliteserien for menn skal avvikles tiden mellom 1. juli og 21. november. Som opprinnelig planlagt blir det dobbel serie mellom de 12 eliteserielagene, etterfulgt av enkel serie på hver tabellhalvdel.

Dersom virussituasjonen skulle forverres igjen, kan man velge å droppe sluttspillet og nøye seg med de 22 første serierundene. Eliteserien for menn skulle egentlig ha vært sparket i gang 11. april.

Det er ikke bestemt om og i så fall når kamper kan spilles med publikum.

Fra juni kan man i Finland avvikle idrettsstevner med inntil 500 involverte. Kvinnenes eliteserie skal settes i gang allerede 13. juni, to og en halv uke før mennenes.

I Norges Fotballforbunds planer for oppstart ligger det an til at mennene blir først ut, ettersom det for kvinnelagene blir vanskeligere å etterleve den omfattende smittevernkontrollen som er utarbeidet.

