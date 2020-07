Finsk kvinne fikk livstidsdom for drap etter Johaug-krangel

Langrennskrangel i Finland endte tragisk. Nå har kvinnen fått streng straff.

En 48 år gammel finsk kvinne var tiltalt for drap på sin mann, nå er kvinnen dømt til livstid i fengsel.

Kvinnen er i Pirkanmaa tingrett dømt til livsvarig fengsel for drapet på mannen sin. Ifølge retten myrdet en 48 år gammel kvinne en mann i leiligheten deres med stålpistol i Ylöjärvi i mars, skriver finske Ilta Sanomat.

Retten slår fast at skader blant annet forårsaket av flere knivstikk gjennom voldsepisoder viser at kvinnen gikk inn for å drepe vedkommende.

Les også: Hyllet Johaug, kona tiltalt for drap

En hyllest til Therese Johaug skal ifølge aktoratet være sentral, skrev svenske Expressen i juni.

Den første hendelsen skal ha skjedd i mars 2019 under ski-VM i Seefeld. Mannen skal da ha uttrykt at han syntes Therese Johaug var verdens beste skiløper, noe som skal ha gjort kona sjalu.

Så startet bråket. Kona skal ha hentet et strykejern som hun forsøkte å slå ham med. Så tok hun en fruktkniv som hun stakk ham med, forklarte mannen i et politiavhør i etterkant av VM.

Kvinnen har overfor politiet innrømmet at hun og mannen hadde en diskusjon om Therese Johaug.

Mannen ble drept i vår, og kona ble tiltalt. Hun var før drapet allerede under etterforskning for grov mishandling av sin mann, ifølge finske IltaSanomat.

- Kvinnen har truffet offeret med en kniv i kinnet og kneet, fordi han roste den kvinnelige skiløperen Therese Johaug, heter det i dommen.

Retten mente også at kvinnen var under påvirkning av rusmidler samtidig som hun skal ha utsatt mannen for vold.