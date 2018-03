Finsk landslagsspiller til Tromsø

Tromsø henter den finske landslagsspilleren Robert Taylor på lån fra den svenske toppklubben AIK.

Det er snakk om et utlån for 2018.

– Taylor er en offensiv spiller som kan bekle flere roller i laget. Hans beste varemerke er pasninger, innlegg og skudd med en meget presis og god høyrefot, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til til.no

Taylor kom innpå etter pause da Finland slo Malta 6-0 mandag. Han har tre A-landskamper og 10 kamper for U21-landslaget.

– Vår trener Simo Valakari kjente til spilleren fra før, og vi tenker at Robert styrker oss gjennom sesongen. Han spilte én omgang for Finland nå senest mandag og skal kunne bidra fra dag én her i TIL, sier Johansen.

– Hvis utlånet blir en suksess har vi forhandlet en opsjon til å kunne kjøpe spilleren i 2019, legger Johansen til.

Taylor blir trolig spilleklar i løpet av onsdag og er disponibel til mandagens kamp mot Molde.

(©NTB)

