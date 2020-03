Finsk seier på europatouren i golf, sørkoreansk i USA

Sami Välimäki fra Finland vant Oman Open i golf etter et dramatisk omspill søndag. 21-åringen vant i sin sjette turnering på europatouren.

– Det er ikke så mange ord som kan beskrive dette. Det er utrolig, sa Välimäki, som sikret plass på europatouren gjennom kvalifiseringen i fjor høst.

Han var ikke blant de 100 beste etter en 74-runde første dag, men med lørdagens 64-runde slo han seg fram til delt ledelse med fem andre spillere.

Den rutinerte sørafrikaneren Brandon Stone trodde han hadde avgjort med en lang birdieputt på siste hull søndag, men Välimäki tvang fram omspill med et lignende slag.

Helgens PGA-turnering i Palm Beach Gardens i Florida, der Viktor Hovland måtte nøye seg med to runder etter skuffende spill torsdag og fredag, ble for øvrig vunnet av sørkoreanske Im Sung-jae. Han seiret ett slag foran canadiske Mackenzie Hughes etter at begge leverte en 66-runde søndag.

Hovland fikk en nedtur etter at han forrige helg ble første norske vinner av en PGA-turnering.

