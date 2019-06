Finsk trenerduo for Storhamar

Finske Miikka Elomo (42) og Petteri Nummelin (46) ble mandag presentert som nye trenere for ishockeyklubben Storhamar.

Elomo blir hovedtrener, mens Petteri Nummelin får rollen som assistent i eliteserieklubben.

Elomo har de siste fem sesongene vært trener for TuTo Turku i den nest øverste divisjonen i Finland. Før det var han tre sesonger i trenerteamet til storklubben TPS.

Som spiller fikk han blant annet kamper for NHL-klubben Washington Capitals. Han vendte hjem til Finland og TPS i 2001.

Den finske backlegenden Petteri Nummelin trenger på sin side knappest noen presentasjon for Hamar-publikummet. Han spilte for Storhamar så sent som i 2016/17-sesongen og ble da klubbens eldste spiller gjennom tidene.

Han har siden startet trenerkarrieren som assistent for U18-laget i TPS. Assistentjobben i Storhamar blir hans første med et seniorlag.

Som spiller bidro Nummelin til ett gull og fire sølv i VM for Finland. En sølvmedalje og to bronse i OL ble det også.

– Ut i fra kriteriene vi satte, fant vi at disse var de rette, og vi er veldig glade for at de vil trene Storhamar. Dette med motivasjon var viktig, og de var veldig interessert i å trene Storhamar, sier Storhamars sportslige leder Jon-Hroar Nordstrøm om treneransettelsene.

Elomo og Nummelin erstatter Fredrik Söderström i trenerrollen.

