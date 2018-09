Fiorentina klatret til 2.-plass i Serie A

Fiorentina knuste formsterke Spal 3-0 lørdag og klatret til 2.-plass på tabellen i Serie A, bare to poeng bak ledende Juventus.

Marko Pjaca utnyttet en dårlig klarering til å gi Fiorentina ledelsen, og Nikola Milenkovic doblet den med et hodestøt før pause. Federico Chiesa satte punktum i annen omgang.

– Mitt lag fortjener ros, for Spal kom hit med stor entusiasme etter å ha tatt tre seirer på fire kamper, og etter å ha sluppet inn bare et dødballmål på sine tidligere kamper, sa Fiorentina-trener Stefano Pioli.

– Vi spilte smart og stoppet Spals forsøk framover. Vi er ikke et lag som kan spille passiv fotball. Vi er både best og mest solide når vi angriper.

Fiorentina har 10 poeng på fem kamper og passerte Sassuolo, som slo Empoli 3-1 fredag, på målforskjell. Spal blir stående på ni poeng.

Inter-seier

Juventus er seriens eneste ubeseirede lag og har full poengpott. Laget kan øke sin luke med seier over Frosinone søndag.

Inter tok alle poengene i bortekampen mot Sampdoria takket være Marcelos Brozovics 1-0-scoring i siste minutt. Tidligere hadde laget fått to mål annullert etter videogjennomgang.

Inter-trener Luciano Spalletti ble vist på tribunen for sin feiring etter Brozovics scoring.

Inter klatret med seieren til 7.-plass.

Drømmemål

Tidligere vant Parma 2-0 over Cagliari med mål av Roberto Inglese og Gervinho. Sistnevnte briljerer i sitt comeback i italiensk fotball etter to og et halvt år i Kina, og ivorianeren scoret ved å gå solo fra egen halvdel forbi tre motspillere.

– Jeg vet ikke om det var mitt beste mål, for det er så mange av dem, sa den tidligere Arsenal- og Roma-spilleren.

– Det er flere år siden jeg har sett et slikt mål. Jeg er heldig som har en slik spiller, sa Parma-trener Roberto D'Aversa.

(©NTB)

Mest sett siste uken