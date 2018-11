Fire baklengs for Jarstein

Det ble målrikt mellom Fortuna Düsseldorf og Hertha Berlin i 1. Bundesliga lørdag. Rune Almenning Jarstein måtte se fire baller gå forbi seg i 1-4-tapet.

Før Norges herrelandslag nok en gang samles til de to kommende Nation League-kampene mot Slovenia og Kypros neste uke, var flere nordmenn i aksjon i helgens Bundesliga-runde.

Jarstein fikk en tung dag på jobben da han voktet buret fra start for Hertha, som besøkte Fortuna og Håvard Nielsen. Jarstein spilte hele kampen fra start, mens Nielsen ble sittende på benken gjennom hele kampen.

Fortuna lå nederst på tabellen og var nødt til å ta poeng på hjemmebane. Etter hvilen sendte Takashi Udsami vertene opp i ledelsen, før Rouwen Hennings økte ledelsen til 2-0 ti minutter senere. Benito Raman pyntet på resultatet og sørget for nok et baklengsmål for Jarstein. David Selke skaffet Hertha Berlin et trøstemål, før Raman scoret for andre gang og sikret 4-1 seier til vertene.

Håvard Nordtveit startet da Hoffenheim slo Augsburg 2-1 på hjemmebane lørdag. Vertene tok ledelsen etter 65 minutter, før Augsburg utlignet kun tre minutter senere. Hoffenheim sikret seieren i det 83. minutt, da Reiss Nelson fikk nettkjenning og sørget for 2-1.

Stuttgart, som lligger nederst på tabellen sammen med Fortuna, sikret tre viktige poeng med 2-0 mot Nürnberg borte. Mainz sikret seieren mot Freiburg 3-1, mens Borussia Mönchengladbach vant med samme sifre over Werder Bremen.

Gladbach puster dermed ligaleder Borussia Dortmund i nakken før kveldens storkamp hjemme mot Bayern München. Alassane Plea ble den store helten med hattrick mot Werder Bremen.

