Fire kjappe bogeys ødela sisterunden for Hovland i Orlando

Viktor Hovland avsluttet PGA-turneringen i Orlando med en runde på fem slag over par. Fire bogeys på fem hull ødela en ellers bra runde.

Etter mye ujevnt spill på den vanskelige banen i Orlando på de tre første dagene av turneringen leverte Oslo-gutten en noe mer stabil sisterunde. Unntaket var to perioder med til sammen seks bogeys.

Hovland avsluttet turneringen på totalt åtte slag over par. Da nordmannen var ferdig med sin sisterunde, lå han på en foreløpig delt 44.-plass.

Det er foreløpig 13 plasser ned fra dagen før, men på en bane der mange går flere slag over par, er det sjans for at Hovland kan krype oppover resultatlisten etter hvert som de resterende spillerne gjør seg ferdige.

Turneringens fjerde dag startet godt med par på de tre første hullene for Norges nye golfess. Deretter ble det en birde på hull fire, som skulle vise seg å bli dagens eneste. På de fem neste hullene gikk det langt dårligere med hele fire bogeys.

Hovland fikk orden på spillet igjen og fikk flere par på rad helt til dagens femte bogey kom på det tredje siste hullet.

På siste hull ble det nok en bogey. Da endte turneringen litt surt for nordmannen som i det minste fikk delta alle fire dagene etter at han knepent klarte cuten fredag.

