Fire norske kan miste semifinale med gult kort

Fire norske spillere har fått gult kort i fotball-VM. Med ett til mot England mister de en eventuell semifinale.

Ingrid Syrstad Engen fikk gult kort mot Frankrike, Kristine Minde, Lisa-Marie Utland og Vilde Bøe Risa mot Australia.

I VM fører to gule kort i ulike kamper til at spilleren må stå over neste gang. Gule kort som ikke har ført til karantene strykes etter kvartfinalene slik at ingen spiller må stå over finale eller bronsekamp på grunn av gule kort i ulike kamper.

Norge har unngått utestengelser så langt i turneringen, men Utland var ikke langt fra å pådra seg et nytt kort som ville medført utvisning i ekstraomgangene mot Australia. Mange fryktet at hun ville få et nytt på overtid i første ekstraomgang.

– De fleste var nok bekymret for det. Det var veldig unødvendig av meg å dytte henne, men jeg var ydmyk og hørte godt etter på det dommeren sa, og så ordnet det seg. Hvis jeg hadde stått der og pratet imot henne så ville jeg nok fått se kortet, sier Utland til NTB.

Bare en engelsk spiller har fått gult kort i VM og lever farlig før kvartfinalen. Det er Jade Moore.

