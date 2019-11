Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke

De fire rumenske håndballspillerne som er mistenkt for brudd på antidopingreglene får ikke reise til VM i Japan.

Tirsdag ble det kjent at fire av spillerne i den rumenske klubben Brasov var dopingmistenkt og sto i fare for ikke å få spille VM. Etter meldingen om at to av spillerne likevel skulle få være med til mesterskapet kom onsdag kontrabeskjeden om at samtlige fire må holde seg hjemme, skriver Aftonbladet.

Det skal dreie seg om Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Daria Bucur og Bianca Bazaliu. I tillegg rammes Elaine Gomes fra Brasil og Montenegros Ivona Pavicevic.

Den rumenske toppklubben skal ha gitt spillerne en slags intravenøs laserbehandling, noe som er tillatt i henhold til internasjonale regler, men ikke nasjonale (rumenske).

Romanias svenske landslagssjef Tomas Ryde sier til avisen at det er viktige spillere han ikke får benyttet i mesterskapet.

– Veldig. Det er to fra førsteoppstillingen, erstatteren til Cristina Neagu og en forsvarsspiller.

Romania spiller i gruppe C med Kasakhstan, Ungarn, Montenegro, Senegal og Spania. Laget var regnet som en solid kandidat til en semifinaleplass.

