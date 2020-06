Fire spillere i Gabrielsens Toulouse virussmittet

Fire spillere i den franske fotballklubben Toulouse har testet positivt på koronaviruset. Ruben Gabrielsen er en del av klubbens spillerstall.

Toulouse-ledelsen bekreftet selv de positive prøvene tirsdag.

Mandag var samtlige spillere og ledere i klubben gjennom virustesting i forbindelse med at treningsaktiviteten nå skal gjenopptas.

De fire spillerne som har avlagt positive prøver settes alle i karantene i to uker. Øvrige spillere og samtlige i støtteapparatet blir testet på nytt i løpet av den neste uken, opplyser klubblege Patrick Flamant i en uttalelse.

Meldingen om de positive testene kom samme dag som det ble endelig bekreftet at Ruben Gabrielsen og Toulouse rykker ned til nivå to foran neste sesong.

Toulouse ble dømt til nedrykk da sesongen ble avsluttet hele ti serierunder før slutt i april. Franske myndigheters virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble degradert.

Ligaen (LFP) og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide Ligue 1 til 22 lag, slik at Toulouse og Amiens fikk beholde plassen. Tirsdag ble det imidlertid klart at forsøket var forgjeves.

(©NTB)