Fire strake for Walstads lag i curling-VM

Steffen Walstads lag tok sin fjerde strake seier da vertslandet USA ble slått 7-5 i en dramatisk kamp i curling-VM i Las Vegas mandag.

Norge utlignet til 5-5 i nest siste omgang, og vertenes skip Greg Persinger hadde dermed sistestein i den avgjørende omgangen. Han greide ikke å utnytte den, og Walstads lag «stjal» to poeng og dermed seieren.

Tidligere har Norge slått Italia 10-4, Tyskland 8-2 og Japan 8-4. Dermed er det norske laget på topp sammen med Sverige. Sør-Korea er også ubeseiret, men har bare spilt tre kamper.

Svingte

Norge kom best i gang mot USA med to poeng i første omgang, men så ble det vanskelig. Amerikanerne scoret i tre omganger på rad selv om Walstad hadde sistestein i to av dem. Dermed ledet hjemmelaget 3-2.

I en kamp hvor lagene byttet på å lede, og hele fire omganger endte med poeng til laget uten sistestein, scoret Norge i 5. og 7. omgang og ledet 4-3, men USA duket for den spennende avslutningen med to poeng i 8. omgang.

Norge spiller sin neste kamp mot Russland natt til tirsdag norsk tid.

Sterk kvartett

På det norske laget spiller Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad.

Oppdalslaget representerte Norge i VM også i fjor og ble da nummer åtte, men måtte se Thomas Ulsruds rutinerte lag delta i OL. Nedregotten vant derimot OL-bronse i mixed double sammen med samboer Kristin Skaslien.

De to beste i grunnspillet går rett til semifinale, mens de fire neste får spille utslagskamper om de to siste semifinaleplassene.

(©NTB)

Mest sett siste uken