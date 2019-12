Fire Vålerenga-profiler forlater klubben

Tre av fire spillere som forsvinner ble hentet inn i løpet av sommeren 2019.

Vålerenga har valgt å ikke forlenge kontraktene til fire av sine profiler. Til Nettavisen bekrefter sportssjef Jørgen Ingebrigtsen at klubben at Ronny Deilas mannskap, i skrivende stund, ser ut til å bli en del tynnere.

- Efraín Juárez, Pierre Kanstrup og Mohammed Fellah har gått ut av kontrakt. Mayron George drar tilbake til FC Midtjylland etter lån, skriver Ingebrigtsen i en tekstmelding til Nettavisen.

Høyrebacken Juárez ble hentet inn av Vålerenga før sist sesong, og etter å ha deltatt på sesongoppkjøringen på Marbella bestemte de kongeblå fra Oslo å gi mexicaneren kontrakt.

- Juárez ble hentet fordi Amin Nouri reiste til Belgia, og Borchgrevink ikke var helt klar til å spille fast. Med Nouri tilbake og sterk utvikling av Borchgrevink i 2019, så ble det naturlig at Juárez dro når kontrakten gikk ut, skriver Ingebrigtsen.

Fellah ferdig

Mohammed Fellah ble også hentet tilbake til Vålerenga etter at hans kontrakt med Sandefjord løp ut. Angriperen ble signert på en kontrakt ut denne sesongen, og trener Deila uttalte den gang at de håpet på å få mer ut av Fellah til neste sesong:

- Jeg har alltid elska spilletypen Mohammed Fellah. Vi var nære ved å signere han forrige sesong, men vi hadde ikke sett han nok og var litt usikre. Hvis vi får han i toppform kan han bli en viktig spiller for oss, kanskje spesielt inn i neste sesong, sa Deila til Vålerengas nettsider.

Nå har altså klubben valgt å la angrepsspilleren gå gratis. Skadeplagene har aldri helt gitt slipp for Fellah, som endte opp med å få seks kamper for Oslo-klubben forrige sesong. Samtlige av disse kom som innbytter.

- Hva Ronny sa om Fellah må han svare på selv. Men vi ønsket å gi Fellah en mulighet i klubben han hører til, og han gjorde et solid inntrykk som spiller og menneske gjennom en tøff høst for klubben, skriver Ingebrigtsen.

- Kontrakten gikk ut til nytt og totalbildet i troppen gjorde at vi ikke forlenget den.

SEKS MÅNEDER: Det ble et kortvarig opphold på Valle for Mohammed Fellah. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Spilleren det kanskje var knyttet størst forventninger til var costaricanske Mayron George, som ble hentet inn på lån fra den danske storklubben FC Midtjylland. På sine ti kamper for Vålerenga maktet han kun å finne nettmaskene to ganger.

- Vet du hvor god George er? Han hadde kostet 15 millioner om vi hadde kjøpt ham, sa Deila til Nettavisen i august på spørsmål rundt hvorfor George ble hentet inn fremfor Moses Mawa, som da hadde forlatt KFUM Oslo til fordel for Strømsgodset.

Vålerengas tidligere nummer ni har notert seg for én scoring på totalt tretten landskamper for det costaricanske landslaget, og returnerer nå til dansk fotball.

- Det var et lån på seks måneder, mens vi ventet på å få tilbake Peter Michael fra langtidsskade. Peter er 100% nå, skriver Ingebrigtsen.

Unggutter opp i a-lagstroppen

Det samme gjør også midtstopperen Pierre Kanstrup. Den danske 30-åringen ble hentet inn til Vålerenga i sommer for å tette igjen hullet i forsvar da Jonatan Tollås Nation ble skadet.

- Det var en korttidskontrakt grunnet langtidsskaden på Tollås Nation. Tollås er i god progresjon, og medisinsk sannsynlig klar til seriestart. Dermed forsvinner behovet, skriver Ingebrigtsen.

Den danske midtstopperen har ikke kastet bort tiden på å finne seg ny klubb. Det er allerede klart at han har signert en kontrakt med den danske toppdivisjonsklubben SønderjyskE.

Vålerenga har allerede bekreftet at de henter opp flere unggutter i a-lagstroppen neste sesong. 19-åringen Brede Sandmoen og 17-åringen Brage Skaret har begge signert kontrakter med a-laget etter 2019-sesongen.

Forrige sesong var også Vålerenga-produktene Christian Borchgrevink, Aron Dønnum, Ivan Näsberg og Kristoffer Klaesson også ofte å se enten fra start eller på benken for klubben på Intility Stadion.

En annen som har signert kontrakt med Vålerenga er trener Ronny Deila. Like før jul ble det nemlig klart at den profilerte hovedtreneren blir værende på Valle ut 2022-sesongen.

- Vi skal være et Oslo-lag. Vi skal utvikle spillere sjøl, og vi skal satse på de unge kreftene vi har. Kontinuitet er et nøkkelord, og jeg er garantist for at vi ikke skal fravike dette de neste åra, sier hovedtreneren, sa Deila den gang, og var tydelig på at klubben ønsket å satse ungt i årene fremover.

Forrige sesong endte på skuffende vis for laget fra Oslo Øst. De endte som nummer ti i Eliteserien, med fire poeng til direkte nedrykk.