Firmino matchvinner da Liverpool vant toppkampen mot Tottenham: - Total overkjøring

Sen scoring sikret Liverpool tre viktige poeng i toppkampen på Anfield.

LIVERPOOL-TOTTENHAM 2-1

Det var duket for en virkelig batalje på Anfield onsdag kveld. Serieleder Tottenham gjestet andreplasserte Liverpool i det som ble et intensivt og fartsfylt oppgjør.

Mohamed Salah sendte hjemmelaget i føringen, før Heung-min Son utlignet for Tottenham ut av ingenting noen minutter senere. Klopps lag var fullstendig dominerende spillemessig før hvilen, men maktet ikke å overliste rutinerte Hugo Lloris mer enn en gang.

Like før slutt stanget Roberto Firmino ballen i mål med et nydelig hodestøt etter en corner. Dermed sikret han tre uhyre viktige poeng til Jürgen Klopps menn.

Liverpool tar med seieren over serieledelsen fra nettopp Tottenham.

- Vi var så nære en seier. Vi hadde kampen under kontroll. Du kan forestille deg hvordan vi føler det med et tap her. En veldig god prestasjon, såklart var det noen feil, men veldig bra. Et veldig urettferdig resultat, sa Mourinho i intervjuet etter kampen.

TV-kameraene fanget opp en disputt mellom de to managerne kampslutt. Mourinho fikk spørsmål om dette.

- Jeg sa at det beste laget tapte. Han var uenig. Det er hans mening. Og forresten, om jeg hadde oppført meg slik han gjør på benken, så hadde jeg ikke hatt noen sjanse til å fortsette å være der. Jeg hadde blitt kastet ut på minuttet.

- Det så ut som det utagerte litt fra Klopp? spurte reporteren.

- Det var utagerende. Hva om jeg hadde tatt tak i skiltet til fjerdedommeren. Jeg sier at jeg for en eller annen grunn er annerledes. Hvis jeg hadde gjort som han så hadde jeg vært i trøbbel, svarte Mourinho og siktet til Klopp sin oppførsel på sidelinjen.

- De hadde to store sjanser til hvor de ikke scoret, men bortsett fra det kontrollerte vi kampen. Det er tre enormt fortjente poeng, sier Liverpool-manageren i intervjuet etter kampslutt.

Salah fikset Liverpool-ledelse

Firmino fikk også kampens første målsjanse etter elleve minutter. Headingen etter innlegg fra Andy Robertson ble reddet av Hugo Lloris uten større problemer.

I det 20 minutter var passert rullet Robertson nok en gang opp en Liverpool-sjanse. Det lave innlegget ble perfekt slått på foten til Mohamed Salah, men egypterens avslutning gikk rett på Lloris.

Salah fikk uttelling noen minutter senere. Et skudd tok via foten til Toby Alderweireld, i en høy bue før den landet i krysset bak en utspilt Tottenham-keeper.

Curtis Jones fikk en sjanse minuttet senere. Skuddet fra 14 meter hadde ikke nok trykk i seg og ble reddet uten større problemer.

Tottenham ble til tider trykket langt tilbake, men Jose Mourinho så til tider noe urolig ut på bortelagets benk.

- Det har vært total overkjøring. De får nesten ikke låne ballen, uttalte TV 2-ekspert Nils Johan Semb om Tottenham i det 33 minutter var passert.

Sekunder senere lå ballen i mål og gjorde eksperten uttalelser nærmest til skamme. Giovani Lo Celso fant Heung-min Son med en bakromspasning. Sørkoreaneren lurte offsidelinjen til Liverpool på marginalt vis før han plasserte inn utligningen.

I pausen oppsummerte TV 2-ekspert Erik Thorstvedt det som hadde skjedd de første 45 minuttene. Da scoringen til Son rullet over skjermen, dro den tidligere Tottenham-keeperen frem noen oppsiktsvekkende tall.

- Det er første gang de var inne i boksen til Liverpool. På den eneste avslutningen de hadde i første omgangen (scoret Son). Tottenham hadde 75 pasninger i laget i første omgang, det er det færreste et Jose Mourinho-lag har hatt siden 2012, da var han manager for Real Madrid i en kamp mot Pep Guardiolas Barcelona, forklarte Thorstvedt.

Den gangen hadde Real Madrid kun 54 pasninger i 2-1-seieren mot Barcelona, ifølge Opta.

Enorme sjanser begge veier

Etter hvilen tok gjestene tak i kampen på en helt annen måte enn de startet kampen. Steven Bergwijn fikk en god sjanse da han skar inn fra venstre, men avslutningen gikk utenfor den lengste stolpen.

Et par minutter senere fyrte Harry Kane av fra langt hold. Med et nødskrik maktet Alisson å holde ballen unna baklengs.

Bergwijn fikk en gigantisk sjanse etter 63 minutter. Alene med Alisson prikket nederlenderen stolpen. TV-kameraene fant fort en frustrert Mourinho på gjestene benk.

- Større sjanse får du ikke, sa Semb.

På den påfølgende corneren misbrukte også Kane en gyllen mulighet da han headet ballen i bakken og over tverrliggeren.

Sadio Mane fikk en stor mulighet til å sende hjemmelaget i føringen med drøye kvarteret igjen. Senegaleseren banket ballen i tverrliggeren fra s

Skrått hold og kun marginer sørget for at Lloris ikke måtte hente kveldens andre ball ut av nettet.

Kane svarte med en stor mulighet ti minutter før slutt.

Like før slutt sikret Firmino seieren for Liverpool med sitt hodestøt.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre